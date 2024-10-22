https://ria.ru/20241022/perinchek-1979233399.html

Турецкий политик рассказал, что может разрушить планы США на саммите БРИКС

Турецкий политик рассказал, что может разрушить планы США на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Турецкий политик рассказал, что может разрушить планы США на саммите БРИКС

Решения, которые могут принять лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин по итогам планируемых переговоров на полях саммита БРИКС в Казани,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:11

2024-10-22T07:11

2024-10-22T07:11

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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Решения, которые могут принять лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин по итогам планируемых переговоров на полях саммита БРИКС в Казани, могут разрушить планы США в Сирии и ускорить процесс нормализации отношений Анкары и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan "Родина" Догу Перинчек. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сирийская тематика будет одной из главных тем повестки переговоров двух лидеров. Российско-турецкое сотрудничество будет крайне важно, в том числе для налаживания отношений Анкары и Дамаска", - заявил политик. Эрдоган ранее заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии. "Единственными факторами, которые могут остановить и разрушить атлантические планы, планы США в Сирии, — это сотрудничество Анкары и Москвы в лице лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и их предстоящие переговоры (в Казани). Запаздывать с этим процессом нельзя, астанинский формат должен работать. Сотрудничество Турции и России по Сирии означает поддержку территориальной целостности Турции, Сирии, Ирана, Ирака и предотвращение плана по созданию "Курдистана" США и Израилем", - подчеркнул Перинчек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что готов ко встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом, ждет ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договоренности по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии. Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241022/politik-1979232323.html

https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html

https://ria.ru/20241021/sammit-1979054781.html

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