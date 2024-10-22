https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html

Путин и Моди обсудили на саммите БРИКС российско-индийские отношения

Путин и Моди обсудили на саммите БРИКС российско-индийские отношения - РИА Новости, 22.10.2024

Путин и Моди обсудили на саммите БРИКС российско-индийские отношения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят в Казани переговоры на полях саммита БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:37

2024-10-22T13:37

2024-10-22T14:20

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят в Казани переговоры на полях саммита БРИКС."Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС", — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что Москва ценит взаимодействие с Индией в формате БРИКС. "В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках", — добавил Путин.По его словам, отношения России и Индии носят характер особого, привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. Глава государства обратил внимание на то, что российско-индийский товарооборот находится в хорошем состоянии, и напомнил, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится в Нью-Дели 12 ноября.Моди в ответ поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство."Отрадно, что мне посчастливилось приехать в Казань, такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом", — сказал премьер.Он подчеркнул, что многие страны мира хотят присоединиться к БРИКС, и признался, что с нетерпением ждет дискуссии в рамках объединения.Премьер Индии отметил также, что Нью-Дели постоянно находится в контакте с Москвой по поводу украинского конфликта."Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", — сказал он.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.У Путина в рамках саммита запланирована серия международных контактов. Сегодня он уже встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а позже ему предстоят переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

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Путин на встрече с премьер-министром Индии Моди Путин в Казани начал переговоры с Моди, поблагодарил премьера Индии зато, что он приехал на саммит БРИКС. 2024-10-22T13:37 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

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