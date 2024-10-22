https://ria.ru/20241022/metshin-1979227656.html

Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС, сообщил мэр Метшин

Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС, сообщил мэр Метшин - РИА Новости, 22.10.2024

Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС, сообщил мэр Метшин

Казань на 100% готова к встрече саммита глав государств БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости мэр Казани Ильсур Метшин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T04:20

2024-10-22T04:20

2024-10-22T04:20

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Казань на 100% готова к встрече саммита глав государств БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости мэр Казани Ильсур Метшин. "По Казани руководители стран БРИКС и стран-партнеров будут судить о сегодняшней России, поэтому все эти месяцы мы живем с ощущением высочайшей ответственности, которая лежит на нашем городе. На три дня саммита к Казани будет приковано внимание всего мира. И наша задача – оправдать доверие страны, доверие президента России Владимира Владимировича Путина. Сегодня могу сказать уверенно: Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС", - сказал Метшин. По словам главы города, в ходе подготовки к саммиту работа шла по всем направлениям: модернизация дорог, домов, сетей, гостиничного фонда, общественных пространств, обучение кадров, вопросы безопасности. Работал городской штаб, на котором обсуждали ход работ и оперативно решали возникающие проблемы. "Мы прошли все 26 маршрутов гостеприимства пешком. Посмотрели в глаза каждому руководителю, собственнику зданий. Со многими начали встречаться еще в прошлом году - с теми же отельерами, например. Теперь готовы 53 отеля и дополнительных средства размещения", - уточнил он. При этом Метшин подчеркнул, что готовиться к "взятию этой штанги" Казань начала задолго до того, как в апреле прошлого года президент РФ подписал указ о проведении саммита в Казани. По его словам, по сути, все то, что было сделано в городе за последние годы, стало своего рода тренировкой перед саммитом БРИКС: не было бы празднования тысячелетия Казани и Универсиады 2013 года, не было бы в городе и Чемпионата мира по водным видам спорта, Чемпионата мира по футболу, мирового чемпионата WorldSkills, Игр будущего и Игр БРИКС. "Сегодня Казань уверенно входит в число лучших городов страны по самым разным показателям. Мы шли к этому долго. Такую огранку город получил в том числе благодаря различным глобальным мероприятиям, площадкой для которых Казань с удовольствием становится, в результате выстроенной в Татарстане системной работы под руководством раиса (главы) республики Рустама Минниханова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева", - отметил градоначальник. И каждое мероприятие, по словам Метшина, Казань стремится провести как лучшее в своем роде. "Наш подход - прыгать выше головы, ведь если ставить планку по возможностям, чемпионом не станешь. Только преодолевая свою ограниченность, только через "не могу" можно чего-то добиться", - подчеркнул он. Особенно важно, по его словам, что изменения коснулись не только городской инфраструктуры, выросли компетенции людей, их экспертиза, оргнавыки. Изменилось отношение жителей к проведению глобальных мероприятий: все видят, что они приносят улучшение городской среды, повышение качества жизни, дарят неповторимый драйв. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html

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