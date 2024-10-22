"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак
В первый день саммита БРИКС в Казани Путин провел ряд двусторонних встреч
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На XVI саммит БРИКС в столицу Татарстана прибыли представители более 30 государств. Президент России уже успел пообщаться с некоторыми ключевыми партнерами тет-а-тет. О главных событиях первого дня крупнейшего международного мероприятия — в материале РИА Новости.
Встреча с "дорогим другом"
Вчера Путин принял в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Главы государств подтвердили "исторический, стратегический характер" отношений.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
Сегодня встречи продолжились. Состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. С ним российский лидер поддерживает тесные контакты: достаточно вспомнить, что для первого зарубежного визита после майской инаугурации он выбрал именно Китай.
Взаимодействие Москвы и Пекина, о чем неоднократно говорили на всех уровнях (и главы государств, и министры), в данный момент на пике. Путин и Си неизменно используют в беседах обращение "дорогой друг". Вдобавок в этом году страны отмечают знаковую дату — 75-летие дипломатических отношений.
В Казани все прошло в привычном партнерском ключе.
"Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", — напомнил Путин. По его мнению, это служит образцом в современном мире.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, области высоких технологий, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. И даже негативные внешние факторы этому не мешают, подчеркнул президент. В январе — августе товарооборот увеличился на 4,5 процента, в целом "позитивная тенденция сохраняется".
А сотрудничество стран в международных вопросах "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене".
"Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", — заверил Путин.
"Мы вышли на верный путь выстраивания взаимодействия между великими державами, — подтвердил Си. — На принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле". Он также поблагодарил Россию за работу, проделанную в качестве председателя БРИКС в 2024-м.
"Привилегированное партнерство"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
"Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", — подчеркнул президент. Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, на уровне министерств. Растет товарооборот, реализуются крупные проекты, расширяются дипломатические связи: Индия решила открыть в Казани генконсульство.
"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте, — напомнил, в свою очередь, Моди. — Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы придаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие".
Постоянная поддержка
На хорошем уровне отношения и с другим партнером по БРИКС — Южно-Африканской Республикой.
"После некоторого спада товарооборот опять начал расти, в январе — августе этого года — три процента, — сообщил Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. — Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации".
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Россия и ЮАР также координируют усилия на международной арене — "с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка". И, конечно, Москва особое внимание уделяет взаимодействию с Африкой в целом: в Сочи 9-10 ноября состоится министерская конференция форума партнерства.
"Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времен", — сказал Рамафоса.
Нацвалюты — средство снижения рисков
Помимо этого, Путин побеседовал с Дилмой Роуссефф. В 2011-2016 годах она была президентом Бразилии (первая женщина на этом посту) — страны, стоявшей у истоков БРИКС. А с 2023-го возглавила Новый банк развития (НБР) этой организации. Путин высоко оценил ее достижения.
НБР, отметил он, — это "хороший развивающийся и перспективный финансовый институт". С 2018 года банк профинансировал порядка ста проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — уточнил президент.
"В настоящий момент страны Глобального Юга очень нуждаются в финансировании, при этом условия его получения довольно сложные", — указала Роуссефф. Поэтому важно обеспечивать помощь в нацвалютах. И НБР следует этому принципу.
Двусторонние переговоры продолжатся в последующие дни саммита. В планах — два десятка личных встреч.