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"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак - РИА Новости, 22.10.2024
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18:15 22.10.2024 (обновлено: 18:36 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979381700.html
"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак
"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак - РИА Новости, 22.10.2024
"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак
На XVI саммит БРИКС в столицу Татарстана прибыли представители более 30 государств. Президент России уже успел пообщаться с некоторыми ключевыми партнерами... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:15
2024-10-22T18:36
казань
россия
китай
владимир путин
нарендра моди
брикс
саммит брикс
си цзиньпин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На XVI саммит БРИКС в столицу Татарстана прибыли представители более 30 государств. Президент России уже успел пообщаться с некоторыми ключевыми партнерами тет-а-тет. О главных событиях первого дня крупнейшего международного мероприятия — в материале РИА Новости.Встреча с "дорогим другом"Вчера Путин принял в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Главы государств подтвердили "исторический, стратегический характер" отношений.Сегодня встречи продолжились. Состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. С ним российский лидер поддерживает тесные контакты: достаточно вспомнить, что для первого зарубежного визита после майской инаугурации он выбрал именно Китай.Взаимодействие Москвы и Пекина, о чем неоднократно говорили на всех уровнях (и главы государств, и министры), в данный момент на пике. Путин и Си неизменно используют в беседах обращение "дорогой друг". Вдобавок в этом году страны отмечают знаковую дату — 75-летие дипломатических отношений.В Казани все прошло в привычном партнерском ключе."Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", — напомнил Путин. По его мнению, это служит образцом в современном мире.Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, области высоких технологий, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. И даже негативные внешние факторы этому не мешают, подчеркнул президент. В январе — августе товарооборот увеличился на 4,5 процента, в целом "позитивная тенденция сохраняется".А сотрудничество стран в международных вопросах "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене"."Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", — заверил Путин."Мы вышли на верный путь выстраивания взаимодействия между великими державами, — подтвердил Си. — На принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле". Он также поблагодарил Россию за работу, проделанную в качестве председателя БРИКС в 2024-м."Привилегированное партнерство"С премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин также виделся относительно недавно, в июле. Тогда обсудили двусторонние вопросы и, разумеется, ситуацию на Украине. Эти темы оказались в центре внимания и сейчас."Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", — подчеркнул президент. Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, на уровне министерств. Растет товарооборот, реализуются крупные проекты, расширяются дипломатические связи: Индия решила открыть в Казани генконсульство."По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте, — напомнил, в свою очередь, Моди. — Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы придаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие".Постоянная поддержкаНа хорошем уровне отношения и с другим партнером по БРИКС — Южно-Африканской Республикой."После некоторого спада товарооборот опять начал расти, в январе — августе этого года — три процента, — сообщил Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. — Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации".Россия и ЮАР также координируют усилия на международной арене — "с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка". И, конечно, Москва особое внимание уделяет взаимодействию с Африкой в целом: в Сочи 9-10 ноября состоится министерская конференция форума партнерства."Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времен", — сказал Рамафоса.Нацвалюты — средство снижения рисковПомимо этого, Путин побеседовал с Дилмой Роуссефф. В 2011-2016 годах она была президентом Бразилии (первая женщина на этом посту) — страны, стоявшей у истоков БРИКС. А с 2023-го возглавила Новый банк развития (НБР) этой организации. Путин высоко оценил ее достижения.НБР, отметил он, — это "хороший развивающийся и перспективный финансовый институт". С 2018 года банк профинансировал порядка ста проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов."Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — уточнил президент."В настоящий момент страны Глобального Юга очень нуждаются в финансировании, при этом условия его получения довольно сложные", — указала Роуссефф. Поэтому важно обеспечивать помощь в нацвалютах. И НБР следует этому принципу.Двусторонние переговоры продолжатся в последующие дни саммита. В планах — два десятка личных встреч.
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5
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казань, россия, китай, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс, си цзиньпин
Казань, Россия, Китай, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС, Си Цзиньпин
"Проблемы надо решать так". Путину в Казани подали знак

В первый день саммита БРИКС в Казани Путин провел ряд двусторонних встреч

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На XVI саммит БРИКС в столицу Татарстана прибыли представители более 30 государств. Президент России уже успел пообщаться с некоторыми ключевыми партнерами тет-а-тет. О главных событиях первого дня крупнейшего международного мероприятия — в материале РИА Новости.

Встреча с "дорогим другом"

Вчера Путин принял в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Главы государств подтвердили "исторический, стратегический характер" отношений.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
Сегодня встречи продолжились. Состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. С ним российский лидер поддерживает тесные контакты: достаточно вспомнить, что для первого зарубежного визита после майской инаугурации он выбрал именно Китай.
Взаимодействие Москвы и Пекина, о чем неоднократно говорили на всех уровнях (и главы государств, и министры), в данный момент на пике. Путин и Си неизменно используют в беседах обращение "дорогой друг". Вдобавок в этом году страны отмечают знаковую дату — 75-летие дипломатических отношений.
В Казани все прошло в привычном партнерском ключе.
"Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", — напомнил Путин. По его мнению, это служит образцом в современном мире.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, области высоких технологий, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. И даже негативные внешние факторы этому не мешают, подчеркнул президент. В январе — августе товарооборот увеличился на 4,5 процента, в целом "позитивная тенденция сохраняется".
А сотрудничество стран в международных вопросах "выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене".
"Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", — заверил Путин.
"Мы вышли на верный путь выстраивания взаимодействия между великими державами, — подтвердил Си. — На принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле". Он также поблагодарил Россию за работу, проделанную в качестве председателя БРИКС в 2024-м.

"Привилегированное партнерство"

С премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин также виделся относительно недавно, в июле. Тогда обсудили двусторонние вопросы и, разумеется, ситуацию на Украине. Эти темы оказались в центре внимания и сейчас.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
"Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", — подчеркнул президент. Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, на уровне министерств. Растет товарооборот, реализуются крупные проекты, расширяются дипломатические связи: Индия решила открыть в Казани генконсульство.
"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте, — напомнил, в свою очередь, Моди. — Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы придаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие".

Постоянная поддержка

На хорошем уровне отношения и с другим партнером по БРИКС — Южно-Африканской Республикой.
"После некоторого спада товарооборот опять начал расти, в январе — августе этого года — три процента, — сообщил Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. — Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации".
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Россия и ЮАР также координируют усилия на международной арене — "с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка". И, конечно, Москва особое внимание уделяет взаимодействию с Африкой в целом: в Сочи 9-10 ноября состоится министерская конференция форума партнерства.
"Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времен", — сказал Рамафоса.

Нацвалюты — средство снижения рисков

Помимо этого, Путин побеседовал с Дилмой Роуссефф. В 2011-2016 годах она была президентом Бразилии (первая женщина на этом посту) — страны, стоявшей у истоков БРИКС. А с 2023-го возглавила Новый банк развития (НБР) этой организации. Путин высоко оценил ее достижения.
НБР, отметил он, — это "хороший развивающийся и перспективный финансовый институт". С 2018 года банк профинансировал порядка ста проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", — уточнил президент.
"В настоящий момент страны Глобального Юга очень нуждаются в финансировании, при этом условия его получения довольно сложные", — указала Роуссефф. Поэтому важно обеспечивать помощь в нацвалютах. И НБР следует этому принципу.
Двусторонние переговоры продолжатся в последующие дни саммита. В планах — два десятка личных встреч.
 
КазаньРоссияКитайВладимир ПутинНарендра МодиБРИКССаммит БРИКССи Цзиньпин
 
 
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