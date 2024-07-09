"Надежда есть". За что Моди поблагодарил Путина
Путин и Моди провели переговоры по Украине
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Завершается двухдневный официальный визит премьер-министра Индии в Москву. Это первая зарубежная поездка Наредры Моди после недавнего переизбрания. Он прибыл в Россию по приглашению Путина. Для глав государств подготовили насыщенную культурную программу. Разумеется, состоялись и переговоры, на которых затронули широкий круг вопросов. О главном — в материале РИА Новости.
"Скорейшим образом установить мир"
Во вторник встреча в Большом Кремлевском дворце прошла в так называемом узком составе, но с участием членов делегаций.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Кремле
"Сегодня наши отношения носят характер особого, привилегированного стратегического партнерства", — отметил Путин. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 66 процентов, в первом квартале 2024-го прибавил еще 20. Страны тесно сотрудничают на международной арене — на площадке ООН, а также в ШОС и БРИКС.
"У нас была возможность в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам, — сказал президент. — Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса — конечно, прежде всего мирным путем".
"Мы также согласились с тем, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом вопросе, — подчеркнул, в свою очередь, Моди. — <…> Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и идеи. Могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. И когда я вас слушал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить".
"Решение не может быть посредством войны, — продолжил индийский премьер. — Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим".
После встречи Путин вручил Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами", отметил президент.
Переговоры длились около двух с половиной часов. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, стороны "исчерпывающе" обсудили всю повестку. Поэтому необходимости для встречи в расширенном составе нет.
"Любэ", конюшня и электромобиль
До официальных переговоров в Кремле главы государств общались неформально. Моди прилетел в Москву днем 8 июля. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В честь визита Останкинская башня окрасилась в цвета индийского флага. Национальной символикой украсили и улицы столицы, по которым из аэропорта в отель отправился кортеж.
Из гостиницы Моди поехал в подмосковную резиденцию Путина в Ново-Огарево. После чаепития президент и премьер посетили конюшню, где им показали шоу под песню "Конь" группы "Любэ". Артисты были в русских национальных костюмах. Путин и Моди покормили лошадей морковью. По территории резиденции гость и хозяин передвигались на электромобиле. За рулем был президент России.
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево
В ходе неформальной беседы Путин первым делом поздравил Моди с недавним переизбранием на пост премьера (парламентские выборы в Индии завершились в июне). "Думаю, это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства Индии, — отметил он. — У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. Результат очевиден: Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики".
И население растет: на 23 миллиона человек в год. "Даже для такой страны, как Индия, это все-таки много. <…> Это не просто цифры, это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется", — добавил президент.
Моди поблагодарил за поздравления и интересную программу визита. Неофициально главы государств общались почти три часа. Как уточнил Путин, задача — "в домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах (что и в Кремле. — Прим. ред.)".
Позже Моди подтвердил: "в открытом ключе" обсудили украинский кризис и его перспективы.
Атом, раздражение США и визит в Австрию
Утром 9 июля премьер встретился с представителями индийской общины.
"В России иногда температура бывает ниже нуля, но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс", — заверил он. И подчеркнул: Москва — надежный партнер "в счастье и горе".
Кроме того, Моди объявил о скором открытии новых консульств Индии — в Казани и Екатеринбурге: "Это поспособствует развитию туризма и деловой активности".
Затем он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память павших воинов минутой молчания. В церемонии участвовал Военный образцовый оркестр Почетного караула.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Вместе с Путиным гость посетил павильон "Атом" на ВДНХ. Хотя выставка "Россия" официально завершила работу 8 июля, экспозиции еще находятся на своих местах. Выбор Моди понятен. Как сообщает "Росатом", Москва и Нью-Дели разрабатывают новые совместные проекты: "Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ)".
За этим визитом пристально следили на Западе. Хотя там хватает своих проблем (в Вашингтоне 9 июля стартует непростой саммит НАТО), в Госдепартаменте нашли время для "рекомендаций" московскому гостю. "Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности, суверенитета Украины", — указал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Тем не менее зарубежные наблюдатели вынуждены признать то, о чем не говорят официальные лица: сам по себе визит Моди вновь подтверждает безуспешность западных попыток изолировать Россию.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
После Москвы индийский премьер отправится в Вену. Австрийские власти уже заявили, что ждут от гостя разговора по украинскому кризису и расценивают его приезд как важный шаг на пути мирного урегулирования.
Опора мировой стабильности
По итогам двухдневных переговоров Путин и Моди опубликовали совместное заявление о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Лидеры отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. Наметили и новые планы.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
"С удовлетворением отметили значительный рост двустороннего товарооборота в 2023-м, который почти в два раза превысил установленную лидерами задачу по достижению объемов торговли в 30 миллиардов долларов США к 2025-му", — говорится в документе.
Договорились и дальше следовать принципу неразмещения оружия в космосе, развивать транспортные связи и кооперацию в сфере энергетики, включая мирный атом. Подтвердили приверженность укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
Среди других приоритетных областей — сотрудничество в области медицины, сельского хозяйства, науки и образования.
Продолжится взаимодействие на международных площадках, включая ШОС, БРИКС и, конечно, ООН: "Стороны подчеркнули, что присутствие Индии в Совете Безопасности дает ценную возможность для дальнейшей координации по наиболее актуальным вопросам ооновской повестки дня".
В заключение лидеры напомнили: российско-индийские отношения продолжают оставаться важной опорой глобальной стабильности в многополярном мире.