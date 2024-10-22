https://ria.ru/20241022/briks-1979379110.html

Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС

Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС

Китай высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:08

2024-10-22T17:08

2024-10-22T17:27

саммит брикс в казани в 2024 году

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новый банк развития

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Китай высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы высоко оцениваем проделанную Россией огромную работу в рамках своего председательства (в БРИКС - ред)", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером. Он подчеркнул, что она поспособствовала успешному началу сотрудничества в рамках большого БРИКС.Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти.Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979378974.html

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