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Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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17:08 22.10.2024 (обновлено: 17:27 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979379110.html
Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС
Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС
Китай высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:08
2024-10-22T17:27
саммит брикс в казани в 2024 году
си цзиньпин
россия
китай
брикс
казань
владимир путин
новый банк развития
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Китай высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы высоко оцениваем проделанную Россией огромную работу в рамках своего председательства (в БРИКС - ред)", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером. Он подчеркнул, что она поспособствовала успешному началу сотрудничества в рамках большого БРИКС.Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти.Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979378974.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, си цзиньпин, россия, китай, брикс, казань, владимир путин, новый банк развития, юрий ушаков
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Си Цзиньпин, Россия, Китай, БРИКС, Казань, Владимир Путин, Новый банк развития, Юрий Ушаков
Си Цзиньпин оценил работу России в рамках саммита БРИКС

Си Цзиньпин оценил работу России в рамках предедательства на саммите БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Китай высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы высоко оцениваем проделанную Россией огромную работу в рамках своего председательства (в БРИКС - ред)", - сказал Си Цзиньпин на встрече с российским лидером. Он подчеркнул, что она поспособствовала успешному началу сотрудничества в рамках большого БРИКС.
Встреча лидеров России и Китая проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Си Цзиньпин назвал БРИКС системообразующим фактором многополярности
Вчера, 17:07
Накануне встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал "обстоятельные переговоры" двух лидеров. В этом году страны отмечают 75-летие установление дипломатических отношений. В 2023 году товарооборот составил рекордные 227,8 миллиарда долларов. В 2024 году, как отмечается в материалах к переговорам, взаимная торговля продолжает расти.
Встреча с Си Цзиньпином продолжает серию международных контактов Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Ранее глава российского государства уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуСи ЦзиньпинРоссияКитайБРИКСКазаньВладимир ПутинНовый банк развитияЮрий Ушаков
 
 
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