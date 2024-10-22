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Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан - РИА Новости, 22.10.2024
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12:39 22.10.2024 (обновлено: 13:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979292971.html
Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан
Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан - РИА Новости, 22.10.2024
Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:39
2024-10-22T13:04
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту. "Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу! Вы (провели) много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани", - сказал Си Цзиньпин встречавшему его у трапа самолета главе Татарстана Рустаму Минниханову. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, китай, казань, си цзиньпин, рустам минниханов, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, Рустам Минниханов, Сирил Рамафоса, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что давно ждал визита в Татарстан

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту.
"Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу! Вы (провели) много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани", - сказал Си Цзиньпин встречавшему его у трапа самолета главе Татарстана Рустаму Минниханову.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреРоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинРустам МиннихановСирил РамафосаБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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