Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что давно ждал визита в Татарстан
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту.
"Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу! Вы (провели) много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани", - сказал Си Цзиньпин встречавшему его у трапа самолета главе Татарстана Рустаму Минниханову.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Си Цзиньпин заявил об углублении доверия между Россией и Китаем
2 октября, 05:41