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Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан

Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:39

2024-10-22T12:39

2024-10-22T13:04

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Казань на саммит БРИКС, сообщил, что давно ждал визита в Татарстан, и похвалил подготовку к саммиту. "Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу! Вы (провели) много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани", - сказал Си Цзиньпин встречавшему его у трапа самолета главе Татарстана Рустаму Минниханову. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в столицу Татарстана также прибыли президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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