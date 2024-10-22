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Путин и Си Цзиньпин на встрече в Казани обсудят международную повестку
Путин и Си Цзиньпин на встрече в Казани обсудят международную повестку - РИА Новости, 22.10.2024
Путин и Си Цзиньпин на встрече в Казани обсудят международную повестку
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани обменяются мнениями по международным и региональным проблемам, заявил на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:14
2024-10-22T11:14
2024-10-22T11:20
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани обменяются мнениями по международным и региональным проблемам, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Казани на полях стартующего саммита БРИКС переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит Казань и примет участие в 16-й встрече лидеров стран БРИКС. В это время главы Китая и России будут иметь возможность встретиться и обменяться мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным проблемам", - сказал Линь Цзянь. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, китай, казань, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Си Цзиньпин на встрече в Казани обсудят международную повестку
МИД КНР: на саммите в Казани Путин и Си Цзиньпин обсудят международные проблемы