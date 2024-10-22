https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html

Межгосударственные отношения России и Боливии

Межгосударственные отношения России и Боливии - РИА Новости, 24.10.2024

Межгосударственные отношения России и Боливии

Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-22T09:45

2024-10-22T09:45

2024-10-24T21:56

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Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие посольств в столицах двух государств состоялось в 1969 году. 27 декабря 1991 года Республика Боливия признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 26 июля 1996 года был подписан Договор об основах отношений между РФ и Боливией. Последовательно развивается двусторонний политический диалог.16 февраля 2009 года президент Боливии Эво Моралес находился с официальным визитом в Российской Федерации. Он стал первым в истории президентом Боливии, посетившим Россию. 1-2 июля 2013 года Моралес принял участие во втором саммите лидеров государств-участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, "на полях" которого состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты двух стран вновь встретились 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС – Южная Америка в городе Бразилиа (Бразилия). 23 ноября 2015 года проходила встреча Путина с Моралесом "на полях" ФСЭГ в Тегеране (Иран). 13 июня 2018 года в Москве состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах. 11 июля 2019 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным темам. 5-7 июня 2024 года состоялся официальный визит президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры в Российскую Федерацию, в ходе которого были проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге Президент Боливии возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, почтив минутой молчания память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.В Санкт-Петербургском университете состоялась торжественная церемония присуждения боливийскому лидеру звания почетного доктора СПбГУ, там же он выступил с открытой лекцией для студентов.В ходе официального визита в Россию Луис Альберто Арсе Катакора выступил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума, а также провел встречи с руководством Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ПАО "Сбербанк" и ПАО НК "Роснефть".Развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств.21 февраля 2024 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой, в которых принял участие министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Молина Ортис. 26-27 апреля 2024 года в Москве с официальным визитом находилась делегация во главе с министром иностранных дел Боливии Селиндой Сосой Лундой. 26 апреля состоялись ее переговоры с Сергеем Лавровым, а также с руководством Госкорпорации "Росатом". Селиндла Сосо Лунда также посетила Дипломатическую академию МИД России. 26 сентября 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Боливии Сергей Ларов и Селинда Соса Лунда провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Между Россией и Боливией развиваются межпарламентские связи. В Госдуме действует группа по связям с парламентами южноамериканских стран, включая Боливию. В январе 2015 года для участия в церемонии вступления в должность на новый президентский срок президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе находился заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов. В январе 2023 года состоялся рабочий визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Бразилию, где она встретилась с президентом Боливии Луисом Арсе.29 сентября - 2 октября 2023 года для участия в Международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка" Москву посетила парламентская делегация Боливии во главе с председателем Сената Андронико Родригесом Ледесмой. Прошли его переговоры с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.В июле 2023 года президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора официально объявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС. В сентябре 2024 годаГлава боливийского МИД Селинда Соса заявила, что "Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира".Развитию торгово-экономических связей призвана способствовать Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), первое заседание которой состоялось в мае 2013 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, второе – в мае 2017 года в Москве. Очередное заседание состоялось 29 мая 2024 года в Москве.В октябре 2019 года между Московской торгово-промышленной палатой и Палатой экспортеров департамента Санта-Крус было подписано соглашение о взаимодействии для развития и расширения контактов между предпринимателями Москвы и Боливии. По итогам 2021 года российско-боливийский товарооборот составил 61,8 миллиона долларов, из них экспорт – 47,2 миллиона долларов, импорт – 14,6 миллиона долларов. По данным МИД Боливии, объем товарооборота двух стран с января по ноябрь 2022 года составил более 120 миллионов долларов, при этом Россия поставила товаров на 81 миллион долларов. (РИА Новости, 14 февраля 2023 года, 15:39)По словам президента России Владимира Путина общий объем российско-боливийского товарооборота в денежном выражении пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту: рост за 2023 год составил более 2%.Основные товары российского экспорта – фармацевтическая продукция; средства наземного транспорта; печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; электрические машины и оборудование; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука. В структуре импорта преобладают медь и изделия из нее, мясо и пищевые мясные субпродукты, продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов, фрукты и орехи.В настоящее время отмечается возросший интерес российских экономических операторов к Боливии. Прорабатываются возможности для поставки тропических культур (бананы, манго, папайя), сои, кофе, боливийских вин, уникального алкогольного напитка сингани (белый бренди из мускатного винограда).Активно развивается межбанковское сотрудничество между двумя странами. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union. Ключевым направлением экономического сотрудничества является взаимодействие в топливно-энергетической сфере.Наиболее активная работа в области развития нефтегазовых проектов и освоения новых перспективных рынков ведется ПАО "Газпром". Сотрудничество "Газпрома" с Боливией строится на основе ряда документов, первый из которых – Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) – был подписан 21 февраля 2007 года. Согласно документу, предусматривались сотрудничество в области разведки и разработки углеводородов в Боливии, изучение возможности участия в инфраструктурных проектах, в том числе по производству сжиженного природного газа, а также возможность повышения квалификации и обучения специалистов для нефтегазового сектора. В сентябре 2008 году "Газпром", YPFB и Total E&P Bolivie подписали трехсторонний Меморандум, предполагающий проведение совместной оценки участка Асеро.К настоящему времени магнитотеллурическая съемка выполнена в полном объеме. В феврале 2019 года было начато строительство первой поисковой скважины "Ньянкауасу-Х1" на участке "Асеро". В конце 2020 года строительство скважины было завершено.В декабре 2008 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РФ и Министерством углеводородов и энергетики Боливии.5 февраля 2009 года "Газпромом", YPFB и ООО "ВНИИГАЗ" было подписано Соглашение "О разработке Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2030 года", которое было подготовлено в рамках заключенного в декабре 2008 года Меморандума. Генсхема определила направления развития топливно-энергетического сектора в области геологоразведки, добычи и переработки углеводородного сырья, его транспортировки и реализации. В феврале 2016 года Генсхема была актуализирована – уже до 2040 года. В сентябре 2010 года "Газпром" и французская нефтегазовая компания Total подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на блоках "Ипати" и "Акийо" (месторождения природного газа). В сентябре 2016 года состоялся ввод в промышленную эксплуатацию месторождения "Инкауаси", распложенного в пределах участков "Ипати" и "Акио". В феврале 2016 года Министерство углеводородов и энергетики Боливии и "Газпром" подписали Меморандум о сотрудничестве в области применения СПГ в Боливии.В июне 2016 года глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент YPFB Гильермо Ача Моралес заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривавшее совместную разведку (изучение новых перспективных блоков в Боливии – "Ла-Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди"), добычу и транспортировку углеводородов в Боливии, сооружения и модернизации объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, создания энергогенерирующих мощностей. Кроме того, Соглашение предполагало совместное развитие рынка газомоторного топлива Боливии и сотрудничество в научно-технической сфере. 14 июня 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи президента Боливии Эво Моралеса и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера был подписан ряд документов по расширению сотрудничества "Газпрома" и Боливии в нефтегазовой сфере, в частности стороны подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Также "Газпром" и YPFB подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, определившее взаимодействие компаний в таких направлениях, как геологоразведка, добыча газа и транспортировка углеводородов в Боливии, развитие газовой и нефтяной транспортной инфраструктуры страны, рынка газомоторного топлива; обмен опытом и подготовка кадров; научно-техническое сотрудничество.В июле 2019 года в ходе официального визита в Россию президента Боливии Эво Моралеса был подписан Акт завершения переговоров по Контракту на оказание нефтегазовых услуг по разведке и добыче на участке "Витиакуа" на юге-востоке Боливии.Перспективным направлением двустороннего сотрудничества стало взаимодействие в реализации национальной атомной программы Боливии. В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении в Боливии Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) – инновационного проекта, собравшего передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. 19 сентября 2017 года состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Госкорпорацию "Росатом") на сооружение ЦЯИТ в городе Эль-Альто. В настоящий момент завершена реализация объектов 1-й и 2-й очереди строительства: предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и многоцелевого центра облучения (МЦО). Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы по 3-й и 4-й очередям центра, к которым относятся реакторный комплекс и здания лабораторий.29 июня 2023 года "Росатом" подписал с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB, "Литиевые месторождения Боливии") рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год. Инвестиции в проект составят около 600 миллионов долларов.11 сентября 2024 года АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси.Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, горнодобывающей отрасли, сфере образования. В 2009 году между странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническому сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования на 100 миллионов долларов. В сентябре 2016 года на форуме "Армия-2016" министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Работает Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В 2022 году Боливия впервые присоединилась к Армейским международным играм.В августе 2023 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" прошли переговоры заместителя министра обороны России Александра Фомина с главнокомандующим вооруженными силами Боливии Уго Эдуардо Арандия Лопесом. По итогам встречи был заключен ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве.Боливия планирует приобрести у России легкое вооружение (автоматы, пулеметы и пр.), тактическую технику, бронемашины, артиллерию, а также бронированные катера, суда на воздушной подушке, самолет Як-130. Велись переговоры о закупке вертолетов Ми-17В-5.В июне 2018 года в Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии.Развивается взаимодействие в сфере культуры, образования, науки, в том числе в подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением российских государственных стипендий. В марте 2019 года было открыто первое в Боливии отделение русского языка в университете "Сан Симон" (Кочабамба). 27 апреля 2024 года в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Дипломатическими академиями МИД России и Боливии.В настоящее время в российских вузах обучаются более 150 боливийских граждан. В 2012 и 2018 годах в кинотеатрах Боливии проходили Дни русского кино, в рамках которых были показаны ленты советских и российских режиссеров.В 2018 году в Боливии прошли гастроли Московского государственного театра им. Вячеслава Гордеева "Русский балет" и российских артистов "Звездного цирка". В мае 2019 года в Москве был подписано соглашение о сотрудничестве между Библиотекой иностранной литературы и посольством Боливии в России на площадке нового Ибероамериканского культурного центра в Москве.В 2022 и 2023 годах в центре прошли мероприятия ко Дню независимости Боливии, выставка картин боливийского художника Диего Синьяни "Боливия: от общего к деталям" и другие мероприятия.В апреле 2023 года на 45-м Московском международном кинофестивале прошла международная премьера фильма "Те, кто внизу" режиссера Алехандро Кироги (Боливия).В ноябре 2023 года состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой с министром культуры, деколонизации и Боливии Сабиной Орельяной Крус. 12 апреля 2023 года в Боливии был открыт бюст советского космонавта Юрия Гагарина –первый памятник русскому человеку в этой латиноамериканской стране.Важным подтверждение курса на укрепление двустороннего сотрудничества между странами стало подписание контракта с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении Боливией 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник V" в декабре 2020 года. "Спутник V", получивший признание врачей и населения Боливии, стал первой зарегистрированной и поставленной в Боливию вакциной от коронавируса.В целях упрощения порядка взаимного туризма, в 2016 году между правительствами РФ и Боливии было подписано соглашение о безвизовых поездках для граждан обоих государств. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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