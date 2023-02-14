https://ria.ru/20230214/natsvalyuty-1851951570.html
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 14.02.2023
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:00
2023-02-14T15:00
2023-02-14T15:00
экономика
боливия
россия
газпромбанк
в мире
валюта
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", - сказал посол. Дипломат подчеркнул значимость данной договоренности. "Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", - сказал он.
https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, боливия, россия, газпромбанк, в мире, валюта
Экономика, Боливия, Россия, Газпромбанк, В мире, Валюта
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Посол России в Боливии Леденев рассказал об открытии счетов в рублях и боливиано
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", - сказал посол.
Дипломат подчеркнул значимость данной договоренности.
"Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", - сказал он.