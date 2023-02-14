https://ria.ru/20230214/natsvalyuty-1851951570.html

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 14.02.2023

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:00

2023-02-14T15:00

2023-02-14T15:00

экономика

боливия

россия

газпромбанк

в мире

валюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d85e6a3cc92a883555d63b4b4c9fdb9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", - сказал посол. Дипломат подчеркнул значимость данной договоренности. "Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", - сказал он.

https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html

боливия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, боливия, россия, газпромбанк, в мире, валюта