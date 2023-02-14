Рейтинг@Mail.ru
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/natsvalyuty-1851951570.html
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 14.02.2023
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:00
2023-02-14T15:00
экономика
боливия
россия
газпромбанк
в мире
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d85e6a3cc92a883555d63b4b4c9fdb9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", - сказал посол. Дипломат подчеркнул значимость данной договоренности. "Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", - сказал он.
https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f5e57da368f215fa96531fb2e912cf95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, боливия, россия, газпромбанк, в мире, валюта
Экономика, Боливия, Россия, Газпромбанк, В мире, Валюта
15:00 14.02.2023
 
Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

Посол России в Боливии Леденев рассказал об открытии счетов в рублях и боливиано

© Flickr / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Flickr / Rusty Darbonne
Флаг Боливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"При участии посольства активно развивается межбанковское сотрудничество. В прошлом году были проведены ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран. И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union", - сказал посол.
Дипломат подчеркнул значимость данной договоренности.
"Это важно, потому что финансовые операции можно теперь осуществлять напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке", - сказал он.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 05:06
Россия и КНР в два раза нарастили долю нацвалют в торговле, заявил посол
 
ЭкономикаБоливияРоссияГазпромбанкВ миреВалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала