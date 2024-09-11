https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода - РИА Новости, 11.09.2024

"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода

АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:48

2024-09-11T19:48

2024-09-11T20:43

экономика

боливия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом". Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. "Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни, который находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10,5 тыс. квадратных километров. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год", - говорится в сообщении.Как отмечает "Росатом", освоение ресурсного потенциала салара планируется с использованием российской технологии прямого сорбционного извлечения лития, которая в ходе испытаний продемонстрировала высокие показатели эффективности и безопасности. В числе экологических преимуществ российской технологии – отсутствие необходимости использования в технологическом процессе агрессивных реагентов, а также максимальный рецикл водных потоков, что обеспечит сохранение окружающих экосистем.

https://ria.ru/20240513/otnosheniya-1945682912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия