https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода - РИА Новости, 11.09.2024
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:48
2024-09-11T19:48
2024-09-11T20:43
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом". Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. "Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни, который находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10,5 тыс. квадратных километров. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год", - говорится в сообщении.Как отмечает "Росатом", освоение ресурсного потенциала салара планируется с использованием российской технологии прямого сорбционного извлечения лития, которая в ходе испытаний продемонстрировала высокие показатели эффективности и безопасности. В числе экологических преимуществ российской технологии – отсутствие необходимости использования в технологическом процессе агрессивных реагентов, а также максимальный рецикл водных потоков, что обеспечит сохранение окружающих экосистем.
https://ria.ru/20240513/otnosheniya-1945682912.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Экономика, Боливия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
"Росатом" подписал с Боливией контракт на строительство литиевого завода
"Росатом" построит завод по производству карбоната лития в Боливии
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. АО "Ураниум Уан Груп" (организация госкорпорации "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на сооружение промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом".
Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора.
«
"Новый завод будет расположен на территории крупнейшего в мире литиеносного салара Уюни, который находится на высоте 3650 метров над уровнем моря и занимает площадь более 10,5 тыс. квадратных километров. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Росатом", освоение ресурсного потенциала салара планируется с использованием российской технологии прямого сорбционного извлечения лития, которая в ходе испытаний продемонстрировала высокие показатели эффективности и безопасности. В числе экологических преимуществ российской технологии – отсутствие необходимости использования в технологическом процессе агрессивных реагентов, а также максимальный рецикл водных потоков, что обеспечит сохранение окружающих экосистем.