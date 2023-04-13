https://ria.ru/20230413/gagarin-1864936343.html

В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина

В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 13.04.2023

В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина

Бюст советского космонавта Юрия Гагарина был открыт в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:00

2023-04-13T01:00

2023-04-13T01:08

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россия

ла-пас (департамент)

космос - риа наука

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости. Бюст советского космонавта Юрия Гагарина был открыт в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство России в Telegram-канале. "Двенадцатого апреля, по случаю Дня космонавтики, на земной станции Амачума (была открыта в 2013 году для слежения за спутниками связи – ред.) состоялась церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе. Бюст стал первым памятником русскому человеку в Боливии", - говорится в сообщении. В торжественном мероприятии приняли участие посол России Михаил Леденев, директор Боливийского космического агентства Иван Самбрана, замминистра связи Гонсало Мамани, а также глава Боливийского агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес. "(На церемонию открытия бюста) пригласили детишек из русско-боливийского колледжа в Ла-Пасе. Они сделали концерт", - добавил посол.

https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html

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боливия, россия, ла-пас (департамент), космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), в мире