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В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 13.04.2023
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01:00 13.04.2023 (обновлено: 01:08 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/gagarin-1864936343.html
В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина
В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 13.04.2023
В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина
Бюст советского космонавта Юрия Гагарина был открыт в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:00
2023-04-13T01:08
боливия
россия
ла-пас (департамент)
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости. Бюст советского космонавта Юрия Гагарина был открыт в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство России в Telegram-канале. "Двенадцатого апреля, по случаю Дня космонавтики, на земной станции Амачума (была открыта в 2013 году для слежения за спутниками связи – ред.) состоялась церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе. Бюст стал первым памятником русскому человеку в Боливии", - говорится в сообщении. В торжественном мероприятии приняли участие посол России Михаил Леденев, директор Боливийского космического агентства Иван Самбрана, замминистра связи Гонсало Мамани, а также глава Боливийского агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес. "(На церемонию открытия бюста) пригласили детишек из русско-боливийского колледжа в Ла-Пасе. Они сделали концерт", - добавил посол.
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Боливия, Россия, Ла-Пас (департамент), Космос - РИА Наука, Юрий Гагарин (космонавт), В мире
В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина

В Боливии открыли бюст Гагарина, это первый памятник русскому человеку в этой стране

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Юрий Гагарин. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости. Бюст советского космонавта Юрия Гагарина был открыт в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство России в Telegram-канале.
"Двенадцатого апреля, по случаю Дня космонавтики, на земной станции Амачума (была открыта в 2013 году для слежения за спутниками связи – ред.) состоялась церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе. Бюст стал первым памятником русскому человеку в Боливии", - говорится в сообщении.
В торжественном мероприятии приняли участие посол России Михаил Леденев, директор Боливийского космического агентства Иван Самбрана, замминистра связи Гонсало Мамани, а также глава Боливийского агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес.
«
"Хименес принесла альбом про Гагарина издательства "Прогресс", она выросла на этой книге, а еще принесла фото космонавта. Очень мило. О Гагарине в Боливии знают те, что постарше, но посольство делает все возможное, чтобы о нем знала и молодежь", - рассказал РИА Новости Леденев.
"(На церемонию открытия бюста) пригласили детишек из русско-боливийского колледжа в Ла-Пасе. Они сделали концерт", - добавил посол.
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