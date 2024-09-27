https://ria.ru/20240927/boliviya-1974963363.html

Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС

Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024

Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС

Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:07

2024-09-27T00:07

2024-09-27T00:07

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира, заявила журналистам глава боливийского МИД Селинда Соса на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Мы заинтересованы в БРИКС, потому что мы считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться", - сказала она. "У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса", - добавила глава МИД Боливии. В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально объявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно анонсировала, что к саммиту объединения в Казани, который пройдет в октябре текущего 2024 года, будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран - партнеров БРИКС. Как ранее отметил МИД РФ, в качестве ротационного председателя в объединении в 2024 году российская сторона настроена на оказание содействия широкому вовлечению Боливии в сотрудничество по линии БРИКС.

https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html

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боливия, россия, юар, луис арсе, брикс, генеральная ассамблея оон, оон, в мире