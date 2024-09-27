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Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024
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00:07 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/boliviya-1974963363.html
Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС
Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024
Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС
Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:07
2024-09-27T00:07
боливия
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луис арсе
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира, заявила журналистам глава боливийского МИД Селинда Соса на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Мы заинтересованы в БРИКС, потому что мы считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться", - сказала она. "У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса", - добавила глава МИД Боливии. В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально объявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно анонсировала, что к саммиту объединения в Казани, который пройдет в октябре текущего 2024 года, будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран - партнеров БРИКС. Как ранее отметил МИД РФ, в качестве ротационного председателя в объединении в 2024 году российская сторона настроена на оказание содействия широкому вовлечению Боливии в сотрудничество по линии БРИКС.
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боливия, россия, юар, луис арсе, брикс, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Боливия, Россия, ЮАР, Луис Арсе, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС

Глава МИД Боливии Соса: страна заинтересована во вступлении в БРИКС

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Боливия заинтересована в БРИКС, поскольку считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам и является вариантом для новой организации мира, заявила журналистам глава боливийского МИД Селинда Соса на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«
"Мы заинтересованы в БРИКС, потому что мы считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться", - сказала она.
"У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса", - добавила глава МИД Боливии.
В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально объявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно анонсировала, что к саммиту объединения в Казани, который пройдет в октябре текущего 2024 года, будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран - партнеров БРИКС. Как ранее отметил МИД РФ, в качестве ротационного председателя в объединении в 2024 году российская сторона настроена на оказание содействия широкому вовлечению Боливии в сотрудничество по линии БРИКС.
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БоливияРоссияЮАРЛуис АрсеБРИКСГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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