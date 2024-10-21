https://ria.ru/20241021/putin-1979176993.html

Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции

Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции - РИА Новости, 21.10.2024

Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг выступит с пресс-конференцией, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:40

2024-10-21T18:40

2024-10-21T18:44

в мире

россия

казань

китай

владимир путин

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг выступит с пресс-конференцией, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Ее (работу на саммите БРИКС - ред.) финализирует выступление нашего президента на итоговой пресс-конференции", - сказал он на брифинге. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

россия

казань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, казань, китай, владимир путин, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году