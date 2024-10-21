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Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции - РИА Новости, 21.10.2024
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18:40 21.10.2024 (обновлено: 18:44 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979176993.html
Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции
Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции - РИА Новости, 21.10.2024
Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции
Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг выступит с пресс-конференцией, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:40
2024-10-21T18:44
в мире
россия
казань
китай
владимир путин
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг выступит с пресс-конференцией, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Ее (работу на саммите БРИКС - ред.) финализирует выступление нашего президента на итоговой пресс-конференции", - сказал он на брифинге. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, казань, китай, владимир путин, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин подведет итоги саммита БРИКС на пресс-конференции

Ушаков: Путин по итогам саммита БРИКС выступит с пресс-конференцией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг выступит с пресс-конференцией, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«
"Ее (работу на саммите БРИКС - ред.) финализирует выступление нашего президента на итоговой пресс-конференции", - сказал он на брифинге.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие подтвердили более 30 государств.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Основная программа стартует 22 октября.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреРоссияКазаньКитайВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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