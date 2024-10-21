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Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань - РИА Новости, 21.10.2024
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17:39 21.10.2024 (обновлено: 18:52 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/erdogan-1979161753.html
Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань
Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань - РИА Новости, 21.10.2024
Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань
Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Стамбуле обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:39
2024-10-21T18:52
турция
россия
казань
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
юрий ушаков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Стамбуле обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34-х, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы. Обсуждалась подготовка к визиту господина президента (Эрдогана) в Казань по случаю саммита БРИКС", - сообщил собеседник агентства.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html
https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html
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турция, россия, казань, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Россия, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань

Главы МИД Турции и России обсудили подготовку к визиту Эрдогана на саммит БРИКС

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Стамбуле обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34-х, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
Вчера, 10:13
"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы. Обсуждалась подготовка к визиту господина президента (Эрдогана) в Казань по случаю саммита БРИКС", - сообщил собеседник агентства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана про меню для гостей саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Казани рассказали о меню для гостей саммита БРИКС
20 октября, 12:05
 
ТурцияРоссияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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