https://ria.ru/20241021/erdogan-1979161753.html

Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань

Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань - РИА Новости, 21.10.2024

Лавров и Фидан обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Казань

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Стамбуле обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:39

2024-10-21T17:39

2024-10-21T18:52

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реджеп тайип эрдоган

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саммит брикс в казани в 2024 году

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Стамбуле обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34-х, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы. Обсуждалась подготовка к визиту господина президента (Эрдогана) в Казань по случаю саммита БРИКС", - сообщил собеседник агентства.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html

https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html

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турция, россия, казань, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году