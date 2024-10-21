https://ria.ru/20241021/briks-1979179147.html

Ушаков назвал саммит в Казани кульминацией председательства России в БРИКС

Ушаков назвал саммит в Казани кульминацией председательства России в БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Ушаков назвал саммит в Казани кульминацией председательства России в БРИКС

Россия ответственно подошла к своему председательству в БРИКС, было проведено порядка 200 мероприятий, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:51

2024-10-21T18:51

2024-10-21T18:51

в мире

россия

казань

бразилия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979109675_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_b7a019784352ba7e52bc68c01663c7b3.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия ответственно подошла к своему председательству в БРИКС, было проведено порядка 200 мероприятий, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Саммит (БРИКС - ред.) - это, конечно, кульминация нашего председательства, я уже об этом много раз говорил. Мы очень ответственно подошли к нашей обязанности председателя. Провели массу мероприятий - более 200", - сообщил Ушаков на брифинге С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241021/dolgi-1978998446.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, казань, бразилия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году