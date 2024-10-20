Россия и Сербия не предадут историю, заявили в Госдуме
Толстой: Россия и Сербия победят НАТО в борьбе за свободу будущих поколений
© Фото : Sputnik Сербия/Лола ДжорджевичШествие "Бессмертного полка" в Белграде
© Фото : Sputnik Сербия/Лола Джорджевич
Шествие "Бессмертного полка" в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Массовость празднования 80-летия освобождения Белграда в воскресенье свидетельствуют о том, что РФ и Сербия не предадут историю и что будет достигнута победа в нынешнем идеологическом противостоянии со странам НАТО, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
В составе российской делегации на празднование 80-летия освобождения Белграда приехали зампред Совета Федерации Константин Косачёв, зампред Госдумы Пётр Толстой, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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"Сейчас идет другая война, война за умы людей, и к сожалению, искажение и переписывание истории направлено на изменение восприятия людьми нашей победы. То, что сегодня на улицах Белграда было столько людей, пришедших отметить 80-ую годовщину освобождения столицы от фашистских захватчиков, свидетельствует о том, что ни в Сербии, ни в России мы нашу историю не предадим", - заявил Толстой на торжественном собрании в Национальном театре Сербии.
Он добавил, что в современной идеологической борьбе Россия столкнулась с противодействием западных стран.
"Сегодня мы продолжаем борьбу за свободу будущих поколений, за свободу наших детей жить так, как им хочется. В этой борьбе против нас выступают все страны блока НАТО. Но еще раз скажу, опираясь на нашу общую историю на тот стержень, который имеет каждый православный человек в России и Сербии, я уверен, что в этой борьбе победа будет за нами", - подчеркнул Толстой под аплодисменты зала.
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье по данным организаторов. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населённых пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители Россотрудничества и посольства Белоруссии.
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.