https://ria.ru/20241020/tolstoy-1979004576.html

Россия и Сербия не предадут историю, заявили в Госдуме

Россия и Сербия не предадут историю, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.10.2024

Россия и Сербия не предадут историю, заявили в Госдуме

Массовость празднования 80-летия освобождения Белграда в воскресенье свидетельствуют о том, что РФ и Сербия не предадут историю и что будет достигнута победа в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:15

2024-10-20T18:15

2024-10-20T18:16

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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Массовость празднования 80-летия освобождения Белграда в воскресенье свидетельствуют о том, что РФ и Сербия не предадут историю и что будет достигнута победа в нынешнем идеологическом противостоянии со странам НАТО, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой. В составе российской делегации на празднование 80-летия освобождения Белграда приехали зампред Совета Федерации Константин Косачёв, зампред Госдумы Пётр Толстой, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Сейчас идет другая война, война за умы людей, и к сожалению, искажение и переписывание истории направлено на изменение восприятия людьми нашей победы. То, что сегодня на улицах Белграда было столько людей, пришедших отметить 80-ую годовщину освобождения столицы от фашистских захватчиков, свидетельствует о том, что ни в Сербии, ни в России мы нашу историю не предадим", - заявил Толстой на торжественном собрании в Национальном театре Сербии. Он добавил, что в современной идеологической борьбе Россия столкнулась с противодействием западных стран. "Сегодня мы продолжаем борьбу за свободу будущих поколений, за свободу наших детей жить так, как им хочется. В этой борьбе против нас выступают все страны блока НАТО. Но еще раз скажу, опираясь на нашу общую историю на тот стержень, который имеет каждый православный человек в России и Сербии, я уверен, что в этой борьбе победа будет за нами", - подчеркнул Толстой под аплодисменты зала. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье по данным организаторов. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населённых пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители Россотрудничества и посольства Белоруссии. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), россия, петр толстой, константин косачев, александр боцан-харченко, нато, госдума рф, ил-18