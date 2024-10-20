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Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда - РИА Новости, 20.10.2024
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16:28 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/serby-1978995520.html
Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда
Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда - РИА Новости, 20.10.2024
Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда
Сербы не забудут бойцов Красной армии и партизан, погибших при освобождении Белграда 80 лет назад, как не забудут и ужасов фашисткой оккупации, не допустят... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:28
2024-10-20T16:28
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербы не забудут бойцов Красной армии и партизан, погибших при освобождении Белграда 80 лет назад, как не забудут и ужасов фашисткой оккупации, не допустят искажения истории, заявила экс-премьер, сейчас председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич. От имени главы сербского государства председатель Скупщины выступила днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. "Мы никогда не забудем три года мрака, даже больше трех лет мрака, когда нацисты мучили этот город и его жителей, превращая Белград и его население в лагерь рабов. И мы никогда не перестанем вспоминать его освобождение, жертвы красноармейцев и бойцов Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ)… Будем помнить (командира НОАЮ) Пеку Дапчевича, (советских военачальников – ред.) Сергея Бирюзова, Владимира Жданова и многих других, кто боролся и погибал за нашу свободу", - заявила председатель Скупщины собравшимся. Она напомнила, что в 1954 году был построен мемориальный комплекс Освободителям Белграда, где "один рядом с другим лежат представители стольких народов, все они пали за нас, за этот город и за эту страну". "Красная армия освободила многие города и понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Эта Красная армия нигде больше не получила такой поддержки местного движения сопротивления как в Югославии и прежде всего, в Сербии. В боях за Белград участвовало больше местных бойцов, чем в боях за какую-либо другую европейскую столицу и во Второй мировой югославские партизаны" составили больше всего погибших в Европе из всех движений сопротивления", - указала Брнабич и подчеркнула, что "забыть все это или извратить – не только грех по отношению к прошлому, но и преступление по отношению к будущему". Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Сербии в 2016 году. В составе российской делегации на 80-летие освобождения Белграда зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html
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в мире, белград (город), сербия, югославия, ана брнабич, константин косачев, петр толстой, госдума рф, совет федерации рф, ил-18
В мире, Белград (город), Сербия, Югославия, Ана Брнабич, Константин Косачев, Петр Толстой, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Ил-18
Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда

Экс-премьер Сербии Брнабич: сербы не забудут погибших при освобождении Белграда

© РИА-СовИнформБюро / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкСоветские войска и югославские партизаны входят в Белград
Советские войска и югославские партизаны входят в Белград - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА-СовИнформБюро / Ольга Ландер
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Советские войска и югославские партизаны входят в Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербы не забудут бойцов Красной армии и партизан, погибших при освобождении Белграда 80 лет назад, как не забудут и ужасов фашисткой оккупации, не допустят искажения истории, заявила экс-премьер, сейчас председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич.
От имени главы сербского государства председатель Скупщины выступила днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
19 октября, 17:49
"Мы никогда не забудем три года мрака, даже больше трех лет мрака, когда нацисты мучили этот город и его жителей, превращая Белград и его население в лагерь рабов. И мы никогда не перестанем вспоминать его освобождение, жертвы красноармейцев и бойцов Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ)… Будем помнить (командира НОАЮ) Пеку Дапчевича, (советских военачальников – ред.) Сергея Бирюзова, Владимира Жданова и многих других, кто боролся и погибал за нашу свободу", - заявила председатель Скупщины собравшимся.
Она напомнила, что в 1954 году был построен мемориальный комплекс Освободителям Белграда, где "один рядом с другим лежат представители стольких народов, все они пали за нас, за этот город и за эту страну".
"Красная армия освободила многие города и понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Эта Красная армия нигде больше не получила такой поддержки местного движения сопротивления как в Югославии и прежде всего, в Сербии. В боях за Белград участвовало больше местных бойцов, чем в боях за какую-либо другую европейскую столицу и во Второй мировой югославские партизаны" составили больше всего погибших в Европе из всех движений сопротивления", - указала Брнабич и подчеркнула, что "забыть все это или извратить – не только грех по отношению к прошлому, но и преступление по отношению к будущему".
Возложение венков к памятнику погибшим советским воинам в Сербии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Сербии почтили память советских воинов
Вчера, 12:46
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Сербии в 2016 году.
В составе российской делегации на 80-летие освобождения Белграда зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Сербии отметили годовщину начала Первой мировой войны
28 июля, 13:09
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
19 октября, 00:10
 
В миреБелград (город)СербияЮгославияАна БрнабичКонстантин КосачевПетр ТолстойГосдума РФСовет Федерации РФИл-18
 
 
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