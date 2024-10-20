https://ria.ru/20241020/serby-1978995520.html

Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда

Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда - РИА Новости, 20.10.2024

Сербы не забудут бойцов Красной армии, погибших при освобождении Белграда

Сербы не забудут бойцов Красной армии и партизан, погибших при освобождении Белграда 80 лет назад, как не забудут и ужасов фашисткой оккупации, не допустят... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:28

2024-10-20T16:28

2024-10-20T16:28

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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербы не забудут бойцов Красной армии и партизан, погибших при освобождении Белграда 80 лет назад, как не забудут и ужасов фашисткой оккупации, не допустят искажения истории, заявила экс-премьер, сейчас председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич. От имени главы сербского государства председатель Скупщины выступила днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. "Мы никогда не забудем три года мрака, даже больше трех лет мрака, когда нацисты мучили этот город и его жителей, превращая Белград и его население в лагерь рабов. И мы никогда не перестанем вспоминать его освобождение, жертвы красноармейцев и бойцов Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ)… Будем помнить (командира НОАЮ) Пеку Дапчевича, (советских военачальников – ред.) Сергея Бирюзова, Владимира Жданова и многих других, кто боролся и погибал за нашу свободу", - заявила председатель Скупщины собравшимся. Она напомнила, что в 1954 году был построен мемориальный комплекс Освободителям Белграда, где "один рядом с другим лежат представители стольких народов, все они пали за нас, за этот город и за эту страну". "Красная армия освободила многие города и понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Эта Красная армия нигде больше не получила такой поддержки местного движения сопротивления как в Югославии и прежде всего, в Сербии. В боях за Белград участвовало больше местных бойцов, чем в боях за какую-либо другую европейскую столицу и во Второй мировой югославские партизаны" составили больше всего погибших в Европе из всех движений сопротивления", - указала Брнабич и подчеркнула, что "забыть все это или извратить – не только грех по отношению к прошлому, но и преступление по отношению к будущему". Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Сербии в 2016 году. В составе российской делегации на 80-летие освобождения Белграда зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

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https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html

https://ria.ru/20240728/serbija-1962499717.html

https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html

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в мире, белград (город), сербия, югославия, ана брнабич, константин косачев, петр толстой, госдума рф, совет федерации рф, ил-18