https://ria.ru/20241020/briks-1979033523.html

Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов

Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов - РИА Новости, 20.10.2024

Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов

Генеральная прокуратура России подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:33

2024-10-20T22:33

2024-10-20T22:34

россия

рио-де-жанейро (город)

санкт-петербург

игорь краснов

брикс

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов преступного происхождения, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Проведенный в мае в Санкт-Петербурге экспертный семинар по тематике возврата из-за рубежа активов преступного происхождения продемонстрировал высокую заинтересованность всех коллег по БРИКС в совершенствовании данной работы. В этих целях мы в инициативном порядке подготовили проект многостороннего соглашения о взаимодействии прокурорских служб государств БРИКС в обозначенной сфере", - сказал Краснов на рабочей встрече в Рио-де-Жанейро с национальным директором Службы уголовного преследования ЮАР Шамилой Батойи. Краснов отметил, что в случае принятия и подписания документа, страны БРИКС смогут сотрудничать в сфере возврата преступно нажитых активов в "максимально выгодном всем сторонам русле". "Буду признателен за поддержку данной инициативы", - добавил он. Встреча Краснова и Батойи прошла в воскресенье в преддверии первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники намерены утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html

https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html

россия

рио-де-жанейро (город)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рио-де-жанейро (город), санкт-петербург, игорь краснов, брикс, большая двадцатка