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Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов - РИА Новости, 20.10.2024
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22:33 20.10.2024 (обновлено: 22:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/briks-1979033523.html
Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов
Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов - РИА Новости, 20.10.2024
Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов
Генеральная прокуратура России подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:33
2024-10-20T22:34
россия
рио-де-жанейро (город)
санкт-петербург
игорь краснов
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов преступного происхождения, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Проведенный в мае в Санкт-Петербурге экспертный семинар по тематике возврата из-за рубежа активов преступного происхождения продемонстрировал высокую заинтересованность всех коллег по БРИКС в совершенствовании данной работы. В этих целях мы в инициативном порядке подготовили проект многостороннего соглашения о взаимодействии прокурорских служб государств БРИКС в обозначенной сфере", - сказал Краснов на рабочей встрече в Рио-де-Жанейро с национальным директором Службы уголовного преследования ЮАР Шамилой Батойи. Краснов отметил, что в случае принятия и подписания документа, страны БРИКС смогут сотрудничать в сфере возврата преступно нажитых активов в "максимально выгодном всем сторонам русле". "Буду признателен за поддержку данной инициативы", - добавил он. Встреча Краснова и Батойи прошла в воскресенье в преддверии первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники намерены утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html
https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html
россия
рио-де-жанейро (город)
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россия, рио-де-жанейро (город), санкт-петербург, игорь краснов, брикс, большая двадцатка
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Санкт-Петербург, Игорь Краснов, БРИКС, Большая двадцатка
Россия предложит БРИКС соглашение о возврате преступных активов

Краснов: РФ подготовила проект соглашения БРИКС по возврату преступных активов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание шерп/су-шерп стран БРИКС
Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов преступного происхождения, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Проведенный в мае в Санкт-Петербурге экспертный семинар по тематике возврата из-за рубежа активов преступного происхождения продемонстрировал высокую заинтересованность всех коллег по БРИКС в совершенствовании данной работы. В этих целях мы в инициативном порядке подготовили проект многостороннего соглашения о взаимодействии прокурорских служб государств БРИКС в обозначенной сфере", - сказал Краснов на рабочей встрече в Рио-де-Жанейро с национальным директором Службы уголовного преследования ЮАР Шамилой Батойи.
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Краснов отметил, что в случае принятия и подписания документа, страны БРИКС смогут сотрудничать в сфере возврата преступно нажитых активов в "максимально выгодном всем сторонам русле".
«
"Буду признателен за поддержку данной инициативы", - добавил он.
Встреча Краснова и Батойи прошла в воскресенье в преддверии первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники намерены утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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