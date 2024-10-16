https://ria.ru/20241016/labetskiy-1978330944.html

Алексей Лабецкий: Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20

Алексей Лабецкий: Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20 - РИА Новости, 16.10.2024

Алексей Лабецкий: Бразилия отводит попытки политизировать деятельность G20

Бразилия с самого начала своего председательства в "Группе двадцати" заняла сбалансированную позицию и отводит попытки политизировать деятельность форума,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:00

2024-10-16T16:00

2024-10-16T16:00

интервью

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

алексей лабецкий

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Бразилия с самого начала своего председательства в "Группе двадцати" заняла сбалансированную позицию и отводит попытки политизировать деятельность форума, заявил посол России Алексей Лабецкий. В интервью РИА Новости он рассказал о перспективных сферах расширения сотрудничества между Россией и Бразилией, о подготовке высоких встреч на саммите БРИКС в Казани и о культурно-гуманитарном взаимодействии двух стран.– Как вы в целом оцениваете текущие отношения России и Бразилии? Чего странам удалось добиться за этот год? В каких секторах вы видите перспективы для расширения сотрудничества? Появились ли новые сферы взаимодействия?– Отношения между Россией и Бразилией носят характер стратегического партнерства, имеют устойчивую позитивную динамику. Политический диалог на высоком и высшем уровнях является константой наших отношений. В текущем году президенты дважды общались по телефону, последний раз – в сентябре. Идет подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре. Регулярные контакты проводят министры иностранных дел. Активную работу наши делегации ведут в рамках многосторонних форматов, в том числе в ходе председательства России в БРИКС и председательства Бразилии в "Группе двадцати". Перспективными сферами для дальнейшего расширения сотрудничества являются межпарламентское и культурно-гуманитарное взаимодействие. В 2023 году председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии инаугурации президента Бразилии Лулы да Силва. Кроме того, бразильские парламентарии традиционно посещают организуемые нашей страной мероприятия. В частности, за последние два года они приняли участие в Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка" (2023 год) и X Парламентском форуме БРИКС (2024 год). Подчеркну также, что в этом году в Бразилии успешно дебютировал проект "Русские Сезоны". Российские артисты встречают здесь самый теплый прием. В октябре этого года в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу будет выступать театр балета Бориса Эйфмана. Хотел бы отметить и другое: активное продвижение российской культуры идет и по каналам организаций наших соотечественников и друзей, в том числе в таких городах, как Белу-Оризонти, Куритиба. В мае в городе Кампина-дас-Миссойс, который известен как колыбель русской культуры на юге Бразилии, был назначен почетный консул. Уверен, что все это послужит дальнейшему укреплению уз дружбы между народами наших стран.– Как ведется торговля России и Бразилии? Какая основная продукция нашего двустороннего товарооборота?– Бразилия – крупнейший торгово-экономический партнер России в Латинской Америке. В прошлом году рост товарооборота составил более 15%. По итогам первых шести месяцев этого года рост 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметно увеличился российский экспорт в Бразилию – на 31%, что позволило России занять пятое место в числе основных партнеров Бразилии по импорту. На повестке дня – диверсификация двустороннего товарооборота. Бразилия поставляет в Россию продукцию растительного и животного происхождения, химическую и фармацевтическую, машины и оборудование. Отечественный экспорт в Бразилию представлен такими позициями как удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукция обрабатывающей промышленности. Реальные черты приобретает инвестиционное взаимодействие. Так, в январе отечественная компания "ЕвроХим" получила лицензию на эксплуатацию производства на местном горно-промышленном комплексе в штате Минас-Жерайс, который будет изготавливать около миллиона тонн фосфорных удобрений в год, что составляет 15% бразильского производства этого сырья. Активно работает созданный в 2004 году при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Деловой совет Россия-Бразилия, который занимается расширением и развитием деловых контактов, защитой прав и законных интересов российских предпринимателей, продвижением отечественного бизнеса на рынки Бразилии и привлечением бразильских инвестиций в Россию.– Президент Лула да Силва не раз призывал международное сообщество сформировать своего рода клуб для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Планирует ли Бразилия в той или иной форме включить эту тему в повестку своего председательства в G20? Поддержала бы такую инициативу Россия?– С самого начала своего председательства в "Группе двадцати" Бразилия заняла сбалансированную позицию, заявив, что "двадцатка" – это форум, где должны обсуждаться глобальные экономические и финансовые вопросы, которые, как известно, не могут решаться без участия России. Сегодня таких тем для обсуждения очень много. Бразильская сторона последовательно отводит попытки политизировать деятельность "Группы двадцати", придерживаясь линии на многополярность в мире. Мы поддерживаем эту позицию, поддерживаем также и их приоритеты председательства: социальная интеграция и борьба с голодом, энергопереход и устойчивое развитие в социальной, экономической и природоохранной областях, реформирование институтов глобального управления. Украинская тема к этим приоритетам председательства не относится.– Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений. Вы ранее говорили о возможности взаимодействия в части бразильской системы PIX, есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?– Вопрос взаиморасчетов, в том числе через альтернативные SWIFT национальные системы передачи финансовых сообщений, между странами БРИКС – один из ключевых в повестке дня объединения. Особую актуальность эта тема приобретает на фоне происходящего в мире естественного процесса дедолларизации, который, к слову, набирает обороты в странах Глобального Юга. Не стоит также забывать, что, как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, уже сегодня страны Глобального Юга – это более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС – примерно одна треть глобальной экономики в мире. Такая ситуация диктует необходимость изменения приоритетов в использовании расчетных механизмов и средств. Естественно, что страны БРИКС активно работают в этом направлении.– Обсуждается ли на уровне бизнеса и правительств возможность прямых перелетов между Россией и Бразилией?– Сейчас вопрос о запуске прямых перелетов между нашими странами не обсуждается. К сожалению, осуществить это не так просто. Причина банальна – экономика, слабый пассажиропоток, большое расстояние между нашими странами. Отмечу при этом, что на протяжении всей истории наших двусторонних отношений неизменными оставались взаимная симпатия двух народов, неподдельный интерес к истории, культуре и традициям друг друга. Все это всегда способствовало консолидации дружбы, взаимопонимания и взаимного уважения. Интерес к Бразилии у россиян традиционно высокий. Немало желающих и в Бразилии посетить нашу страну. С кем ни встречаешься, все говорят, что очень хотят поехать в Россию, увидеть ее собственными глазами. В этом контексте будем и дальше работать над созданием условий, которые будут интересны для туриндустрии наших стран.– В Бразилии действует русско-бразильская школа в Рио-де-Жанейро. Планируется ли открытие таких школ в других городах? Когда это возможно?– Действительно, с февраля 2022 года в штате Рио-де-Жанейро на базе средней общеобразовательной школы им. полковника Отавио Пинейро функционирует российско-бразильская межкультурная билингвальная школа при методическом содействии РУДН. Предполагается, что преподавание будет вестись на протяжении трех лет для учеников старших классов. В настоящее время обучение проходят около 100 человек. Инициатива по открытию других таких проектов должна, как представляется, идти от местной стороны. Мы, естественно, готовы поддержать расширение изучения русского языка в Бразилии.

https://ria.ru/20240918/braziliya-1973477091.html

https://ria.ru/20241009/braziliya-1977082167.html

https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), алексей лабецкий