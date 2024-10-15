Рейтинг@Mail.ru
Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978220804.html
Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта
Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.10.2024
Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта
Межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине, нужна "новая Ялта", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях 149-й... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:27
2024-10-15T19:27
санкт-петербург
танзания
россия
петр толстой
константин косачев
валентина матвиенко
брикс
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953634335_0:120:2849:1724_1920x0_80_0_0_2831fc14eb36eef295d1883d971b5524.jpg
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине, нужна "новая Ялта", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября принимает участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавляет ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Толстой подчеркнул, что межпарламентский диалог не может сыграть какую-либо роль в урегулировании конфликта на Украине. "Мы с уважением относятся к нашим коллегам, готовы им предоставлять всю информацию, но в эффективность межпарламентского диалога для решения таких проблем, как проблем войны и мира, мы не верим. Мы верим в "новую Ялту", которая будет, условно говоря, в Киеве или во Львове. Там, соответственно, будем договариваться о долгосрочных гарантиях безопасности России и долгосрочной архитектуре безопасности в Европе в целом", - сказал он РИА Новости, Ранее в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что с приходом на пост главы Межпарламентского союза спикера Национального собрания Танзании Тулии Эксон Россия связывает большие надежды на то, что МПС станет реальной площадкой для открытого, честного диалога всех стран-участников организации.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977971222.html
санкт-петербург
танзания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953634335_312:0:2844:1899_1920x0_80_0_0_60cb5d009d9f696a0b1a2d6414ab2456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, танзания, россия, петр толстой, константин косачев, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, межпарламентский союз
Санкт-Петербург, Танзания, Россия, Петр Толстой, Константин Косачев, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз
Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта

Толстой: межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине, нужна "новая Ялта", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.
Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября принимает участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавляет ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Толстой подчеркнул, что межпарламентский диалог не может сыграть какую-либо роль в урегулировании конфликта на Украине. "Мы с уважением относятся к нашим коллегам, готовы им предоставлять всю информацию, но в эффективность межпарламентского диалога для решения таких проблем, как проблем войны и мира, мы не верим. Мы верим в "новую Ялту", которая будет, условно говоря, в Киеве или во Львове. Там, соответственно, будем договариваться о долгосрочных гарантиях безопасности России и долгосрочной архитектуре безопасности в Европе в целом", - сказал он РИА Новости,
Ранее в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что с приходом на пост главы Межпарламентского союза спикера Национального собрания Танзании Тулии Эксон Россия связывает большие надежды на то, что МПС станет реальной площадкой для открытого, честного диалога всех стран-участников организации.
Тулия Эксон - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Женеве резко осадили Украину из-за России
14 октября, 15:45
 
Санкт-ПетербургТанзанияРоссияПетр ТолстойКонстантин КосачевВалентина МатвиенкоБРИКССовет Федерации РФМежпарламентский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала