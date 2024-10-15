https://ria.ru/20241015/ukraina-1978220804.html

Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта

Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.10.2024

Толстой оценил роль МПС в урегулировании украинского конфликта

Межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине, нужна "новая Ялта", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях 149-й... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:27

2024-10-15T19:27

2024-10-15T19:27

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валентина матвиенко

брикс

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Межпарламентский диалог не может урегулировать конфликт на Украине, нужна "новая Ялта", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября принимает участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавляет ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Толстой подчеркнул, что межпарламентский диалог не может сыграть какую-либо роль в урегулировании конфликта на Украине. "Мы с уважением относятся к нашим коллегам, готовы им предоставлять всю информацию, но в эффективность межпарламентского диалога для решения таких проблем, как проблем войны и мира, мы не верим. Мы верим в "новую Ялту", которая будет, условно говоря, в Киеве или во Львове. Там, соответственно, будем договариваться о долгосрочных гарантиях безопасности России и долгосрочной архитектуре безопасности в Европе в целом", - сказал он РИА Новости, Ранее в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что с приходом на пост главы Межпарламентского союза спикера Национального собрания Танзании Тулии Эксон Россия связывает большие надежды на то, что МПС станет реальной площадкой для открытого, честного диалога всех стран-участников организации.

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санкт-петербург, танзания, россия, петр толстой, константин косачев, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, межпарламентский союз