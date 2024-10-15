https://ria.ru/20241015/tolstoj-1978216511.html
"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС
"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС - РИА Новости, 15.10.2024
"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС
Украинская делегация покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (МПС) из-за обиды после того, как председатель организации Тулия Эксон... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:03
2024-10-15T19:03
2024-10-15T19:04
санкт-петербург
швейцария
петр толстой
владимир путин
межпарламентский союз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Украинская делегация покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (МПС) из-за обиды после того, как председатель организации Тулия Эксон напомнила о своем визите в Санкт-Петербург и встрече с Владимиром Путиным на полях Парламентского форума БРИКС, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях мероприятия. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября принимает участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавляет ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Украинцы и литовцы стали возмущаться... Она спокойно ответила, что это её работа, что МПС объединяет все парламенты и, соответственно, она будет дальше продолжать работать, а времена колониализма прошли. На её ответе всё и закончилось, вся ассамблея ей аплодировала, но украинская делегация встала и ушла. Украинцы везде, что в Совете Европы, что на ОБСЕ, устраивают театральное шоу. Это такой карнавальный стиль украинский, он милый, мы его любим и относимся к этому с пониманием. Но для большинства присутствовавших в ассамблее это было дико", - прокомментировал этот инцидент Толстой. Ранее в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что с приходом на пост главы Межпарламентского союза спикера Национального собрания Танзании Тулии Эксон Россия связывает большие надежды на то, что МПС станет реальной площадкой для открытого, честного диалога всех стран-участников организации.
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
санкт-петербург
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, швейцария, петр толстой, владимир путин, межпарламентский союз, совет федерации рф
Санкт-Петербург, Швейцария, Петр Толстой, Владимир Путин, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ
"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС
Толстой: украинская делегация покинула сессию МПС из-за обиды на Эксон