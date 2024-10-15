https://ria.ru/20241015/tolstoj-1978216511.html

"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС

"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС - РИА Новости, 15.10.2024

"Устраивают шоу". В ГД высказались о поведении украинской делегации на МПС

Украинская делегация покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (МПС) из-за обиды после того, как председатель организации Тулия Эксон... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:04

санкт-петербург

швейцария

петр толстой

владимир путин

межпарламентский союз

совет федерации рф

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Украинская делегация покинула сессию 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (МПС) из-за обиды после того, как председатель организации Тулия Эксон напомнила о своем визите в Санкт-Петербург и встрече с Владимиром Путиным на полях Парламентского форума БРИКС, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой на полях мероприятия. Делегация российских парламентариев с 13 по 17 октября принимает участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Швейцарии, возглавляет ее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Украинцы и литовцы стали возмущаться... Она спокойно ответила, что это её работа, что МПС объединяет все парламенты и, соответственно, она будет дальше продолжать работать, а времена колониализма прошли. На её ответе всё и закончилось, вся ассамблея ей аплодировала, но украинская делегация встала и ушла. Украинцы везде, что в Совете Европы, что на ОБСЕ, устраивают театральное шоу. Это такой карнавальный стиль украинский, он милый, мы его любим и относимся к этому с пониманием. Но для большинства присутствовавших в ассамблее это было дико", - прокомментировал этот инцидент Толстой. Ранее в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что с приходом на пост главы Межпарламентского союза спикера Национального собрания Танзании Тулии Эксон Россия связывает большие надежды на то, что МПС станет реальной площадкой для открытого, честного диалога всех стран-участников организации.

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

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санкт-петербург, швейцария, петр толстой, владимир путин, межпарламентский союз, совет федерации рф