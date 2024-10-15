https://ria.ru/20241015/draka-1978159336.html

Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе

Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе - РИА Новости, 15.10.2024

Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе

Толпа учеников школы №19 в дагестанском Дербенте избила девятиклассника в отместку за то, что тот якобы считал себя самым сильным в учебном заведении, заявила... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:47

2024-10-15T15:47

2024-10-15T15:47

происшествия

дербент

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Толпа учеников школы №19 в дагестанском Дербенте избила девятиклассника в отместку за то, что тот якобы считал себя самым сильным в учебном заведении, заявила мать пострадавшего подростка. В понедельник руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего сообщила, что в Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника. Подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В администрации города сообщили, что драка между учащимися 9-го и 11-го классов произошла 9 октября в школе №19. "Инициатор всего конфликта, предварительно, агитировал всех ребят против (пострадавшего – ред.), говоря, что он якобы раскачивает какую-то информацию о том, что он сильнее всех в школе, и он "любого порвет", передаю дословно. После чего… они решили доказать, что это не так, избив его группой. Обговорив весь план, кто ударит первым, после чего они должны напасть и избить его", – говорит мать подростка в аудиозаписи, которую опубликовала Гариева в своем Telegram-канале. Женщина утверждает, что некоторым ребятам инициатор конфликта за участие в избиении пострадавшего предложил по 500 рублей и раздал деньги после того, как учителя разняли учеников. По словам матери пострадавшего, руководство школы не сообщило ей об избиении сына, и о драке она узнала "совершенно случайно". После разговора они с сыном решили написать заявление в подразделение по делам несовершеннолетних. В администрации Дербента заявили, что глава города Ахмед Кулиев взял ситуацию под личный контроль. Во вторник состоится встреча мэра с участниками инцидента, их родителями, руководством школы и городского управления образования.

https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html

https://ria.ru/20240218/izbienie-1928124704.html

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, республика дагестан