Рейтинг@Mail.ru
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/draka-1978159336.html
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе - РИА Новости, 15.10.2024
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе
Толпа учеников школы №19 в дагестанском Дербенте избила девятиклассника в отместку за то, что тот якобы считал себя самым сильным в учебном заведении, заявила... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:47
2024-10-15T15:47
происшествия
дербент
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_251bbfd61a33f61b002097f029844fd2.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Толпа учеников школы №19 в дагестанском Дербенте избила девятиклассника в отместку за то, что тот якобы считал себя самым сильным в учебном заведении, заявила мать пострадавшего подростка. В понедельник руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего сообщила, что в Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника. Подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В администрации города сообщили, что драка между учащимися 9-го и 11-го классов произошла 9 октября в школе №19. "Инициатор всего конфликта, предварительно, агитировал всех ребят против (пострадавшего – ред.), говоря, что он якобы раскачивает какую-то информацию о том, что он сильнее всех в школе, и он "любого порвет", передаю дословно. После чего… они решили доказать, что это не так, избив его группой. Обговорив весь план, кто ударит первым, после чего они должны напасть и избить его", – говорит мать подростка в аудиозаписи, которую опубликовала Гариева в своем Telegram-канале. Женщина утверждает, что некоторым ребятам инициатор конфликта за участие в избиении пострадавшего предложил по 500 рублей и раздал деньги после того, как учителя разняли учеников. По словам матери пострадавшего, руководство школы не сообщило ей об избиении сына, и о драке она узнала "совершенно случайно". После разговора они с сыном решили написать заявление в подразделение по делам несовершеннолетних. В администрации Дербента заявили, что глава города Ахмед Кулиев взял ситуацию под личный контроль. Во вторник состоится встреча мэра с участниками инцидента, их родителями, руководством школы и городского управления образования.
https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html
https://ria.ru/20240218/izbienie-1928124704.html
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42f1c4d7e1a4981895731ffd9f82ec20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе

Мать подростка: инициатор драки в школе в Дербенте раздал деньги ее участникам

© Depositphotos.com / liudmilachernetskaПодросток сидит на лестнице
Подросток сидит на лестнице - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Depositphotos.com / liudmilachernetska
Подросток сидит на лестнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Толпа учеников школы №19 в дагестанском Дербенте избила девятиклассника в отместку за то, что тот якобы считал себя самым сильным в учебном заведении, заявила мать пострадавшего подростка.
В понедельник руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего сообщила, что в Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника. Подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В администрации города сообщили, что драка между учащимися 9-го и 11-го классов произошла 9 октября в школе №19.
Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого по делу о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и похищении имущества - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну
12 октября, 08:00
"Инициатор всего конфликта, предварительно, агитировал всех ребят против (пострадавшего – ред.), говоря, что он якобы раскачивает какую-то информацию о том, что он сильнее всех в школе, и он "любого порвет", передаю дословно. После чего… они решили доказать, что это не так, избив его группой. Обговорив весь план, кто ударит первым, после чего они должны напасть и избить его", – говорит мать подростка в аудиозаписи, которую опубликовала Гариева в своем Telegram-канале.
Женщина утверждает, что некоторым ребятам инициатор конфликта за участие в избиении пострадавшего предложил по 500 рублей и раздал деньги после того, как учителя разняли учеников. По словам матери пострадавшего, руководство школы не сообщило ей об избиении сына, и о драке она узнала "совершенно случайно". После разговора они с сыном решили написать заявление в подразделение по делам несовершеннолетних.
В администрации Дербента заявили, что глава города Ахмед Кулиев взял ситуацию под личный контроль. Во вторник состоится встреча мэра с участниками инцидента, их родителями, руководством школы и городского управления образования.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Махачкале привлекут к ответственности родителей школьников после драки
18 февраля, 21:21
 
ПроисшествияДербентРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала