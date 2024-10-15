https://ria.ru/20241015/dagestan-1978050720.html

В Дагестане 20 школьников избили подростка за деньги

В Дагестане 20 школьников избили подростка за деньги - РИА Новости, 15.10.2024

В Дагестане 20 школьников избили подростка за деньги

Толпа из 20 школьников избила девятиклассника в дагестанском Дербенте, подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:13

2024-10-15T01:13

2024-10-15T01:13

происшествия

дербент

республика дагестан

мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Толпа из 20 школьников избила девятиклассника в дагестанском Дербенте, подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего. "Ко мне обратилась семья мальчика, девятиклассника из Дербента. Подростка, избитого толпой из 20 школьников, госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга", – написала она в своем Telegram-канале. По словам близких пострадавшего, после нападения толпой инициатор оплатил участникам по 500 рублей "за услугу и поддержку". Семья мальчика считает, что виновников пытаются прикрыть от ответственности. "Поскольку спустя шесть дней после инцидента родители увидели лишь сопротивление педсостава, они просят детального и справедливого разбирательства в произошедшем. Уверена, что правоохранители установят все обстоятельства и накажут и зачинщиков, и участников, и тех, кто финансировал сей "бесчеловечный проект", – добавила Гариева. Пресс-служба администрации Дербента, в свою очередь, сообщила, что 9 октября в школе №19 "произошла драка между учащимися 9-го и 11-го классов". В тот же день подразделение по делам несовершеннолетних приняло заявление от пострадавшей стороны. По данным мэрии, с каждой из сторон конфликта руководство школы и инспектор ПДН провели беседы. "Все заинтересованные структуры с первого момента в курсе ситуации и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По завершению разбирательства виновные неукоснительно будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом", – подчеркнули в администрации города.

https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html

https://ria.ru/20241010/intsident-1977323182.html

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происшествия, дербент, республика дагестан, мвд по республике дагестан