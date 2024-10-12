ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН
Генсек ШОС: организация готова наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Об этом Чжан Мин заявил в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе, его слова приводит в субботу официальный Telegram-канал ШОС.
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Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания.
Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.