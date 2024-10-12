https://ria.ru/20241012/shos-1977747957.html

ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН

ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН - РИА Новости, 12.10.2024

ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:30

2024-10-12T16:30

2024-10-12T16:30

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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Об этом Чжан Мин заявил в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе, его слова приводит в субботу официальный Telegram-канал ШОС. Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания. Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В состав АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

https://ria.ru/20240709/shos-1958471926.html

https://ria.ru/20240711/shos-1958954867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, юго-восточная азия, камбоджа, чжан мин, шос