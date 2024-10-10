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На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане - РИА Новости, 10.10.2024
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04:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/zapad-1977314679.html
На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане
На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане - РИА Новости, 10.10.2024
На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:00
2024-10-10T04:00
в мире
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
россия
украина
чей боуз
европарламент
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В среду фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте выступила с критикой Орбана по его мирным усилиям, направленным на урегулирование кризиса на Украине, и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало."Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — написал журналист.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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в мире, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, россия, украина, чей боуз, европарламент
В мире, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Украина, Чей Боуз, Европарламент
На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане

Боуз напомнил о коррумпированной сущности фон дер Ляйен после ее слов об Орбане

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В среду фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте выступила с критикой Орбана по его мирным усилиям, направленным на урегулирование кризиса на Украине, и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало.
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"Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — написал журналист.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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В миреВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаЧей БоузЕвропарламент
 
 
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