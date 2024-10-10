https://ria.ru/20241010/zapad-1977314679.html

На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане

На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане - РИА Новости, 10.10.2024

На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:00

2024-10-10T04:00

2024-10-10T04:00

в мире

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

россия

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чей боуз

европарламент

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В среду фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте выступила с критикой Орбана по его мирным усилиям, направленным на урегулирование кризиса на Украине, и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало."Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — написал журналист.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html

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