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Ленобласть и Газпром договорились развивать рынок газомоторного топлива - РИА Новости, 10.10.2024
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Ленинградская область
 
19:36 10.10.2024
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Ленобласть и Газпром договорились развивать рынок газомоторного топлива
Ленобласть и Газпром договорились развивать рынок газомоторного топлива - РИА Новости, 10.10.2024
Ленобласть и Газпром договорились развивать рынок газомоторного топлива
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:36
2024-10-10T19:36
ленинградская область
экономика
ленинградская область
россия
санкт-петербург
виталий маркелов
сергей харлашкин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту по развитию рынков газомоторного топлива на Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. "Регион в сотрудничестве со структурами "Газпрома" будет продолжать создавать условия для перевода автотранспорта на природный газ", - говорится в сообщении. Также "Газпром" продолжит расширять городскую и региональную сеть газозаправочных станций, а Ленинградская область – поддерживать автовладельцев и работать над увеличением парков газомоторной техники, в том числе коммунальной. Ленобласть входит в топ-20 регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива. С 2019 по 2023 год автопарк транспортных средств на метане в Ленинградской области вырос с 2,5 тысячи единиц до 3,4 тысячи единиц. За два года доля автобусов на газомоторном топливе в Ленинградской области увеличилась с 12,9% до 15,1%. В регионе работает 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), к 2030 году их количество планируется увеличить до 23. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. В нем принимают участие около 20 тысяч участников из 53 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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экономика, ленинградская область, россия, санкт-петербург, виталий маркелов, сергей харлашкин, газпром
Ленинградская область , Экономика, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Виталий Маркелов, Сергей Харлашкин, Газпром

Ленобласть и Газпром договорились развивать рынок газомоторного топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту по развитию рынков газомоторного топлива на Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
«
"Регион в сотрудничестве со структурами "Газпрома" будет продолжать создавать условия для перевода автотранспорта на природный газ", - говорится в сообщении.
Также "Газпром" продолжит расширять городскую и региональную сеть газозаправочных станций, а Ленинградская область – поддерживать автовладельцев и работать над увеличением парков газомоторной техники, в том числе коммунальной.
Ленобласть входит в топ-20 регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива. С 2019 по 2023 год автопарк транспортных средств на метане в Ленинградской области вырос с 2,5 тысячи единиц до 3,4 тысячи единиц. За два года доля автобусов на газомоторном топливе в Ленинградской области увеличилась с 12,9% до 15,1%. В регионе работает 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), к 2030 году их количество планируется увеличить до 23.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. В нем принимают участие около 20 тысяч участников из 53 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
 
Ленинградская областьЭкономикаЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургВиталий МаркеловСергей ХарлашкинГазпром
 
 
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