https://ria.ru/20241009/orekh-1585396336.html

Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"

Грецкий орех: польза и вред "царского желудя" - РИА Новости, 09.10.2024

Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"

Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:44

2024-10-09T09:44

2024-10-09T09:44

общество

продукты

питание

средиземноморье

орехи

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости.Родина и история грецкого орехаКакая страна является родиной ореха – доподлинно неизвестно. Деревья, на которых растут эти полезные плоды, могут достигать 25 метров в высоту и жить до 400 лет. Сегодня они культивируются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья.Греки именовали орех "царским", так как очень высоко ценили, а потому продавали за большие деньги. Из Греции продукт попал в Киевскую Русь, где его и назвали грецким. Латинское название ореха переводится как "царский желудь".Наши предки использовали красящие вещества из грецких орехов для предания рыжего или коричневого цвета тканям и волосам. Дубильными веществами обрабатывали кожу животных. Чем полезен грецкий орехВысокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом.Кроме того, витамины С и Е замедляют процессы старения и обладают антиоксидантными свойствами, а жирные кислоты улучшают память и повышают концентрацию внимания.- Если у вас проблемы с засыпанием, этот продукт можно включить в состав ужина в качестве вспомогательного средства, так как он богат мелатонином - гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся. В грецком орехе его содержится 270 нанограммов на 100 граммов, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.КБЖУ грецкого ореха на 100 грамм:Также ценность грецкого ореха заключается в его пользе для мужчин в возрасте после 50 лет. Употребление ядер в пищу улучшает свойства половой системы, усиливая потенцию.Когда он опасен- Несмотря на всю пользу, грецкие орехи могут нанести и вред. Продукт является довольно сильным аллергеном, потому его нужно вводить в рацион питания постепенно и следить за реакцией организма, - отметила Ольга Кораблева.Также стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ.Как применяют в медицинеВитамины и микроэлементы в составе грецкого ореха питают организм и восстанавливают силы, а также повышают иммунитет, снижают влияние стрессов и нервного перенапряжения. Белок ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, потому плоды рекомендуется употреблять ослабленным после болезни людям, а также вегетарианцам.Кроме того, по данным специалистов Роспотребнадзора, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять продукт при диабете.Многие заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит, астму и туберкулез, помогает лечить масло грецкого ореха. Оно способствует выздоровлению при кожных заболеваниях - псориазе, фурункулезе, экземе и других. Помимо всего, продукт повышает жизненный тонус, служит для профилактики простудных заболеваний, а также снижает риск возникновения и развития злокачественных опухолей и благотворно влияет на обменные процессы в организме.Также в народной медицине очень популярны настойки на основе зеленых грецких орехов, отвары и варенье, которые помогают при недостатке витаминов и ослабленном иммунитете. Используют для создания домашних лекарств и листья растения, а настойка из перегородок грецких орехов применяется для поддержания здоровья щитовидки.Применение в кулинарииПродукт может стать отличным дополнением ко многим салатам, горячим блюдам и десертам. Одно из самых популярных лакомств – грецкие орехи с медом. Также из ядер делают варенье и пасты.Варенье из грецких ореховИнгредиенты:Приготовление:Очистить орехи, проткнуть 2-3 раза каждый зубочисткой. Промыть и залить холодной водой на 10 дней. Менять воду 3-5 раз в сутки и периодически промывать под проточной водой. После проварить плоды в чистой кипящей воде 30 минут и откинуть на дуршлаг. Сварить сироп, залить орехи и варить еще 20 минут, помешивая и снимая пену. Затем массу нужно остудить и повторить варку еще 2 раза. Во время третьей добавить ванилин, сок и цедру лимона.По готовности разложить орехи по стерильным банкам, залить сиропом и закататьСалат с грецкими орехами, ветчиной и огурцамиИнгредиенты:Приготовление:Яйца отварить и нарезать небольшими кусочками. Также нужно поступить с черносливом, огурцом и ветчиной. Орехи измельчить ножом.Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.Как выбрать и хранитьЛучше всего употреблять грецкие орехи в сезон — в сентябре-октябре. В этот период они свежие и содержат максимум жидкости, что способствует их усвоению. После зимы орехи уже потеряют большую часть полезных веществ и будут хуже усваиваться При покупке орехов стоит обратить внимание на скорлупу. Она должна быть светлой и равномерной окраски. В очищенном виде ядра лучше не покупать. Их часто подвергают химической обработке во избежание появления грибка.Плоды в скорлупе нужно хранить в сухом месте, желательно в холщовом мешке. Так они пролежат в целости и сохранности около года. Очищенные ядра стоит хранить не более месяца в стеклянной герметичной таре в прохладном месте.Средняя цена за килограмм грецкого ореха в скорлупе – около 600 рублей.Как правильно употреблятьСпециалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки - 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике.Употреблять ядра лучше в сыром виде, так как при термической обработке они теряют свои полезные свойства.С одной стороны у скорлупы грецкого ореха есть шип, с другой - углубление. Если вставить в него нож и провернуть, то ядро очень легко очистится и останется целым.

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

https://ria.ru/20191017/1559875253.html

https://ria.ru/20241007/chia-1583426877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, продукты, питание, средиземноморье, орехи, здоровый образ жизни (зож)