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Изюм — польза и вред для организма человека
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09:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/izyum-1603304803.html
Неизвестный изюм - сухофрукт для иммунитета и здоровья сердца
Изюм — польза и вред для организма человека
Неизвестный изюм - сухофрукт для иммунитета и здоровья сердца
Изюм — популярный суперфуд из сушеного винограда. В чем польза и вред изюма для здоровья женщин, мужчин и детей, сколько его можно есть в день, как влияет на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:27
2024-10-09T09:27
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Изюм — популярный суперфуд из сушеного винограда. В чем польза и вред изюма для здоровья женщин, мужчин и детей, сколько его можно есть в день, как влияет на печень и сердце, а также как правильно выбрать и сколько хранить изюм — в материале РИА Новости.История и видыИзюм — это сушеные ягоды винограда, которые широко применяется в кулинарии стран Ближнего и Среднего Востока, а также Средиземноморья. Впервые сухофрукт для продажи изготовили финикийцы в 300 годах до н.э. В Центральной Европе продукт распространился в раннем Средневековье. На Руси изюм появился предположительно в XIII веке, во время монголо-татарского нашествия. Различают несколько видов продукта:Состав и калорийностьВ составе изюма есть витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), аскорбиновая кислота, витамины E, K, РР, микро- и макроэлементы — кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо и цинк. Калорийность продукта составляет 265 ккал на 100 грамм.Пищевая ценность: Полезные свойства изюмаИзюм обладает бактерицидным, иммуностимулирующим и мочегонным действием, а витамины группы В в его составе положительно влияют на нервную систему, оказывают седативный эффект, помогают противостоять стрессам. Благодаря калию в составе сухофрукт улучшает работу печени и очищает организм от токсинов. Также изюм помогает укрепить иммунитет, очищает кровь, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, активизирует работу мозга и выработку гемоглобина, поддерживает здоровое состояние зубов, волос и ногтей.Вред и противопоказанияИзюм не рекомендуют употреблять в пищу при гастрите, язвенной болезни желудка, туберкулезе, энтероколите. Он также вреден людям с ожирением и больным сахарным диабетом, поскольку содержит большое количество сахара. Другие противопоказания — сердечная недостаточность, язвы полости рта. Перед употреблением продукт всегда нужно тщательно промыть или вымочить в воде, чтобы очистить его от промышленных химикатов. Польза и вред изюма для организма женщиныНенасыщенные кислоты, которыми богаты сушеные ягоды, поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей. Изюм полезен для нервной системы, улучшает сон, укрепляет иммунитет, нормализует гормональный фон, замедляет старение клеток и продлевает молодость, за счет магния укрепляет кости и зубы. Также сухофрукт подходит для диетического питания, заменяя собой сладости. Он может быть вреден для диабетиков, людей с ожирением.При беременностиИзюм помогает бороться против анемии и симптомов токсикоза — тошноты, рвоты. Витамины в составе продукта способствуют нормальному развитию плода в утробе матери. Также продукт помогает восстановить силы, вывести токсины, нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина в организме беременной женщины. Польза и вред изюма для здоровья мужчинСчитается, что благодаря аргинину в составе изюм может стимулировать потенцию, участвует в развитии сперматозоидов и влияет на половое возбуждение. Кроме этого, сухофрукт положительно действует на гормональный фон, улучшает настроение, способствует росту мышечной массы, укрепляет сердце, помогает бороться с вирусными заболеваниями. Продукт не рекомендуется диабетикам, людям, страдающим от ожирения. Польза изюма для детейЗа счет высокого содержания глюкозы и фруктозы изюм повышает энергию. Он насыщает детский организм витаминами группы В, витаминами С и Е, марганцем, селеном, цинком, калием, фосфором, железом и другими полезными веществами. Также продукт положительно влияет на рост ребенка, нормализует уровень гемоглобина, укрепляет ногти, кости, зубы, волосы, повышает иммунитет. Изюм можно давать детям после 3 лет. Польза и вред видов изюмаЧерный (темный) изюмВ составе черного изюма есть витамины группы В, которые участвуют в образовании клеток крови, предотвращают повреждение нервной ткани, улучшают работу головного мозга, нормализуют гемоглобин. Калий уменьшает негативное влияние колебаний артериального давления на сосуды и способствует снижению уровня холестерина в крови. Также сухофрукт укрепляет стенки сосудов, помогает железу лучше усваиваться, обладает антиоксидантными свойствами, нормализует свертываемость крови. При это изюм может привести к аллергии, навредить больным диабетом, гастритом, язвой желудка и т.д.Белый (светлый) изюмСветлый изюм нормализует работу сердца, почек, печени, улучшает нервную деятельность, память, помогает бороться с бессонницей и легче переживать стрессы. Продукт обладает легким слабительным действием, за счет чего избавляет от отечности и улучшает обменные процессы в организме человека. Кроме этого, изюм регулирует кислотно-щелочной баланс в крови, повышает упругость стенок сосудов, очищает от токсинов и шлаков, а за счет антиоксидантов замедляет процессы старения. Как и черный вид сухофрукта, белый противопоказан людям с диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ.Отвар изюмаОтвар изюма повышает иммунитет, за счет высокого содержания витаминов может снизить температуру и помочь быстрее справиться с инфекцией. Продукт очищает организм от вредных веществ, укрепляет центральную нервную систему, улучшает перистальтику кишечника, полезен при запорах. Отвар из изюма обладает омолаживающим действием благодаря антиоксидантам, а также нормализует водно-солевой баланс, что положительно влияет на артериальное давление. Пить отвар нельзя при язве, гастрите, сахарном диабете, проблемах с поджелудочной железой, ожирении, индивидуальной непереносимости. Квас с изюмомКвас готовится на основе овса и изюма. Такой напиток содержит кобальт, фтор, йод, фосфор, цинк, железо и кремний, витамины Е, А, К и витамины группы В. Он помогает наладить обмен веществ, защищает от стресса, уменьшает уровень холестерина, способствует укреплению волос и ногтей, повышает иммунитет, борется против авитаминоза. При этом квас с изюмом может навредить людям с гастритом, язвой, колитами, повышенной кислотностью желудка, заболеваниями печени и почек. Перед употреблением лучше всего посоветоваться с врачом. Смеси изюма и сухофруктовИзюм можно сочетать практически со всеми сухофруктами — курагой, которая способствует укреплению зрения и улучшает работу сердца, черносливом, действующим как слабительное средство, финиками, понижающими давление. Также сюда можно добавить инжир, сушеные бананы, груши, яблоки, ананасы, дыню и манго. Употреблять смесь из сухофруктов следует аккуратно, потому что в ней много сахара. Это может навредить людям с диабетом и ожирением. Применение в медицинеВ народной медицине изюм чаще всего используется в виде отвара, потому что так он лучше усваивается. Этот напиток помогает нормализовать водно-солевой баланс, снизить артериальное давление и укрепить нервную систему. Считается, что изюм также полезен при пневмонии и других болезнях дыхательных органов за счет того, что способствует лучшему отхождению мокроты. Благодаря мочегонному действию продукт выводит из организма шлаки и токсины. Изюм при диабетеИзвестно, что при диабете первого и второго типа нельзя употреблять изюм из-за того, что продукт может повысить уровень сахара в крови. Однако есть ряд исследований, согласно которым умеренное употребление изюма не навредит людям с подобными заболеваниями. Из-за противоречивых научных данных перед употреблением продукта следует проконсультироваться с врачом. Изюм в кулинарииВ основном изюм используют при изготовлении сладких блюд — пирогов, печенья, пирожных, пудингов, запеканок, йогуртов, рисовой каши, также это классический ингредиент пасхального кулича. Из сухофрукта можно делать вино, он неплохо сочетается с блюдами из стручковой фасоли, моркови, риса, птицы, баранины и дичи, его можно добавлять в салаты.Рецепты приготовленияВитаминная смесь для повышения иммунитетаИнгредиенты;Способ приготовления:Вымытый лимон нарезать дольками и удалить кости, изюм и курагу залить кипятком и остудить. Затем высушенные сухофрукты смешать с лимоном и орехами и измельчить в блендере (также можно пропустить через мясорубку). В готовую смесь добавить мед и перемешать.Компот с изюмомИнгредиенты:Способ приготовления:Прежде всего, нужно тщательно промыть изюм, можно даже обдать его кипятком. Затем сухофрукт высыпают в кастрюлю, насыпают туда сахар, добавляют воду и ставят на огонь. Когда жидкость закипела, следует поварить ее еще 15-20 минут. В конце можно положить пару веточек мяты для придания свежести напитку.Как правильно выбратьСначала нужно ощупать продукт — он не должен быть слишком твердым или вялым, маслянистым, влажным. Внешне качественный изюм сморщенный, матовый, мясистый, без механических повреждений, плесени, неприятного запаха.Как и сколько хранитьСрок годности изюма не превышает шести месяцев. Лучше всего держать сухофрукт в пластиковом контейнере, стеклянной банке или полотняном мешке в темном и сухом месте, куда не попадают солнечные лучи. На длительность хранения также влияют влажность воздуха и температура — в идеале она не должна превышать 10°С.ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская.Что будет если съесть много изюма?— Одна изюминка содержит столько же калорий, как и один виноград. При этом она в несколько раз меньше по объему. Поэтому изюма легко съесть много, что приведет к переизбытку калорий. Другой момент состоит в том, что в изюме большое количество клетчатки. Это может вызывать желудочно-кишечные расстройства, такие как судороги, газообразование, вздутие живота, а иногда и диарею.Какие болезни лечит изюм?— Изюм может сыграть роль в предотвращении анемии. Также из-за высокого содержания полифенолов он помогает защитить глаза от различных заболеваний, в том числе от возрастных макулярных дегенераций сетчатки и катаракты. В небольшом количестве снижает приступы жажды сладкого (главное, не перейти от снижения жажды сладкого к перееданию изюмом).Как правильно сделать отвар из изюма?— Самый простой способ приготовления отвара — тщательно промыть изюм, а затем варить 20-30 минут в воде (1 часть изюма к 3 частям воды). Если отвар делается для голодного, очищающего детокс-дня, то можно еще добавить курагу, чтобы удержать баланс калия. Такой напиток также улучшит работу печени.Что полезнее — свежий виноград или изюм?— Так как в данном случае пользу обоих мы считаем через содержание определенных антиоксидантов, то изюм выигрывает у винограда. Но мы должны помнить, что количество витамина С при сушке резко сокращается. Поэтому нужно понимать конкретную цель добавления изюма в рацион. Можно ли изюм натощак?— Небольшое количество изюма натощак может помочь пищеварению. Однако сухофрукт должен быть промытым, очищенным от лишнего сиропа, который может вызвать резкий скачок сахара в крови. Сколько изюма можно есть в день?— Разные источники называют разные нормы, они сильно зависят от состояния организма и сопутствующих заболеваний, но максимальной считается порция до 100 граммов в день.
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Общество, Продукты, Ягоды, Здоровье - Общество, Средний Восток, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)

Неизвестный изюм - сухофрукт для иммунитета и здоровья сердца

© Fotolia / MSPhotographicИзюм
Изюм - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Fotolia / MSPhotographic
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Изюм — популярный суперфуд из сушеного винограда. В чем польза и вред изюма для здоровья женщин, мужчин и детей, сколько его можно есть в день, как влияет на печень и сердце, а также как правильно выбрать и сколько хранить изюм — в материале РИА Новости.

История и виды

Изюм — это сушеные ягоды винограда, которые широко применяется в кулинарии стран Ближнего и Среднего Востока, а также Средиземноморья. Впервые сухофрукт для продажи изготовили финикийцы в 300 годах до н.э. В Центральной Европе продукт распространился в раннем Средневековье. На Руси изюм появился предположительно в XIII веке, во время монголо-татарского нашествия.
Различают несколько видов продукта:
  • золотистый:
  • черный;
  • белый;
  • коричневый.
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Состав и калорийность

В составе изюма есть витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), аскорбиновая кислота, витамины E, K, РР, микро- и макроэлементы — кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо и цинк. Калорийность продукта составляет 265 ккал на 100 грамм.
Пищевая ценность:
  • жиры — 0,46 г;
  • белки — 3,39 г;
  • углеводы — 79,52 г;
  • вода — 14,97.

Полезные свойства изюма

Изюм обладает бактерицидным, иммуностимулирующим и мочегонным действием, а витамины группы В в его составе положительно влияют на нервную систему, оказывают седативный эффект, помогают противостоять стрессам. Благодаря калию в составе сухофрукт улучшает работу печени и очищает организм от токсинов. Также изюм помогает укрепить иммунитет, очищает кровь, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, активизирует работу мозга и выработку гемоглобина, поддерживает здоровое состояние зубов, волос и ногтей.

Вред и противопоказания

Изюм не рекомендуют употреблять в пищу при гастрите, язвенной болезни желудка, туберкулезе, энтероколите. Он также вреден людям с ожирением и больным сахарным диабетом, поскольку содержит большое количество сахара. Другие противопоказания — сердечная недостаточность, язвы полости рта. Перед употреблением продукт всегда нужно тщательно промыть или вымочить в воде, чтобы очистить его от промышленных химикатов.
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Польза и вред изюма для организма женщины

Ненасыщенные кислоты, которыми богаты сушеные ягоды, поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей. Изюм полезен для нервной системы, улучшает сон, укрепляет иммунитет, нормализует гормональный фон, замедляет старение клеток и продлевает молодость, за счет магния укрепляет кости и зубы. Также сухофрукт подходит для диетического питания, заменяя собой сладости. Он может быть вреден для диабетиков, людей с ожирением.

При беременности

Изюм помогает бороться против анемии и симптомов токсикоза — тошноты, рвоты. Витамины в составе продукта способствуют нормальному развитию плода в утробе матери. Также продукт помогает восстановить силы, вывести токсины, нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина в организме беременной женщины.

Польза и вред изюма для здоровья мужчин

Считается, что благодаря аргинину в составе изюм может стимулировать потенцию, участвует в развитии сперматозоидов и влияет на половое возбуждение. Кроме этого, сухофрукт положительно действует на гормональный фон, улучшает настроение, способствует росту мышечной массы, укрепляет сердце, помогает бороться с вирусными заболеваниями. Продукт не рекомендуется диабетикам, людям, страдающим от ожирения.

Польза изюма для детей

За счет высокого содержания глюкозы и фруктозы изюм повышает энергию. Он насыщает детский организм витаминами группы В, витаминами С и Е, марганцем, селеном, цинком, калием, фосфором, железом и другими полезными веществами. Также продукт положительно влияет на рост ребенка, нормализует уровень гемоглобина, укрепляет ногти, кости, зубы, волосы, повышает иммунитет. Изюм можно давать детям после 3 лет.
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Польза и вред видов изюма

Черный (темный) изюм

В составе черного изюма есть витамины группы В, которые участвуют в образовании клеток крови, предотвращают повреждение нервной ткани, улучшают работу головного мозга, нормализуют гемоглобин. Калий уменьшает негативное влияние колебаний артериального давления на сосуды и способствует снижению уровня холестерина в крови. Также сухофрукт укрепляет стенки сосудов, помогает железу лучше усваиваться, обладает антиоксидантными свойствами, нормализует свертываемость крови. При это изюм может привести к аллергии, навредить больным диабетом, гастритом, язвой желудка и т.д.

Белый (светлый) изюм

Светлый изюм нормализует работу сердца, почек, печени, улучшает нервную деятельность, память, помогает бороться с бессонницей и легче переживать стрессы. Продукт обладает легким слабительным действием, за счет чего избавляет от отечности и улучшает обменные процессы в организме человека. Кроме этого, изюм регулирует кислотно-щелочной баланс в крови, повышает упругость стенок сосудов, очищает от токсинов и шлаков, а за счет антиоксидантов замедляет процессы старения. Как и черный вид сухофрукта, белый противопоказан людям с диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ.
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Отвар изюма

Отвар изюма повышает иммунитет, за счет высокого содержания витаминов может снизить температуру и помочь быстрее справиться с инфекцией. Продукт очищает организм от вредных веществ, укрепляет центральную нервную систему, улучшает перистальтику кишечника, полезен при запорах. Отвар из изюма обладает омолаживающим действием благодаря антиоксидантам, а также нормализует водно-солевой баланс, что положительно влияет на артериальное давление. Пить отвар нельзя при язве, гастрите, сахарном диабете, проблемах с поджелудочной железой, ожирении, индивидуальной непереносимости.

Квас с изюмом

Квас готовится на основе овса и изюма. Такой напиток содержит кобальт, фтор, йод, фосфор, цинк, железо и кремний, витамины Е, А, К и витамины группы В. Он помогает наладить обмен веществ, защищает от стресса, уменьшает уровень холестерина, способствует укреплению волос и ногтей, повышает иммунитет, борется против авитаминоза. При этом квас с изюмом может навредить людям с гастритом, язвой, колитами, повышенной кислотностью желудка, заболеваниями печени и почек. Перед употреблением лучше всего посоветоваться с врачом.

Смеси изюма и сухофруктов

Изюм можно сочетать практически со всеми сухофруктами — курагой, которая способствует укреплению зрения и улучшает работу сердца, черносливом, действующим как слабительное средство, финиками, понижающими давление. Также сюда можно добавить инжир, сушеные бананы, груши, яблоки, ананасы, дыню и манго. Употреблять смесь из сухофруктов следует аккуратно, потому что в ней много сахара. Это может навредить людям с диабетом и ожирением.
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Применение в медицине

В народной медицине изюм чаще всего используется в виде отвара, потому что так он лучше усваивается. Этот напиток помогает нормализовать водно-солевой баланс, снизить артериальное давление и укрепить нервную систему. Считается, что изюм также полезен при пневмонии и других болезнях дыхательных органов за счет того, что способствует лучшему отхождению мокроты. Благодаря мочегонному действию продукт выводит из организма шлаки и токсины.

Изюм при диабете

Известно, что при диабете первого и второго типа нельзя употреблять изюм из-за того, что продукт может повысить уровень сахара в крови. Однако есть ряд исследований, согласно которым умеренное употребление изюма не навредит людям с подобными заболеваниями. Из-за противоречивых научных данных перед употреблением продукта следует проконсультироваться с врачом.

Изюм в кулинарии

В основном изюм используют при изготовлении сладких блюд — пирогов, печенья, пирожных, пудингов, запеканок, йогуртов, рисовой каши, также это классический ингредиент пасхального кулича. Из сухофрукта можно делать вино, он неплохо сочетается с блюдами из стручковой фасоли, моркови, риса, птицы, баранины и дичи, его можно добавлять в салаты.

Рецепты приготовления

Витаминная смесь для повышения иммунитета
Ингредиенты;
  • лимон — 100 г;
  • орехи грецкие — 100 г;
  • курага — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • мед — 3 ст. ложки.
Способ приготовления:
Вымытый лимон нарезать дольками и удалить кости, изюм и курагу залить кипятком и остудить. Затем высушенные сухофрукты смешать с лимоном и орехами и измельчить в блендере (также можно пропустить через мясорубку). В готовую смесь добавить мед и перемешать.
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Компот с изюмом
Ингредиенты:
  • изюм — 150 г;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 30 г;
  • мята — по желанию.
Способ приготовления:
Прежде всего, нужно тщательно промыть изюм, можно даже обдать его кипятком. Затем сухофрукт высыпают в кастрюлю, насыпают туда сахар, добавляют воду и ставят на огонь. Когда жидкость закипела, следует поварить ее еще 15-20 минут. В конце можно положить пару веточек мяты для придания свежести напитку.

Как правильно выбрать

Сначала нужно ощупать продукт — он не должен быть слишком твердым или вялым, маслянистым, влажным. Внешне качественный изюм сморщенный, матовый, мясистый, без механических повреждений, плесени, неприятного запаха.
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Как и сколько хранить

Срок годности изюма не превышает шести месяцев. Лучше всего держать сухофрукт в пластиковом контейнере, стеклянной банке или полотняном мешке в темном и сухом месте, куда не попадают солнечные лучи. На длительность хранения также влияют влажность воздуха и температура — в идеале она не должна превышать 10°С.

Вопросы

На популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская.

Что будет если съесть много изюма?

— Одна изюминка содержит столько же калорий, как и один виноград. При этом она в несколько раз меньше по объему. Поэтому изюма легко съесть много, что приведет к переизбытку калорий.
Другой момент состоит в том, что в изюме большое количество клетчатки. Это может вызывать желудочно-кишечные расстройства, такие как судороги, газообразование, вздутие живота, а иногда и диарею.

Какие болезни лечит изюм?

— Изюм может сыграть роль в предотвращении анемии. Также из-за высокого содержания полифенолов он помогает защитить глаза от различных заболеваний, в том числе от возрастных макулярных дегенераций сетчатки и катаракты. В небольшом количестве снижает приступы жажды сладкого (главное, не перейти от снижения жажды сладкого к перееданию изюмом).

Как правильно сделать отвар из изюма?

— Самый простой способ приготовления отвара — тщательно промыть изюм, а затем варить 20-30 минут в воде (1 часть изюма к 3 частям воды). Если отвар делается для голодного, очищающего детокс-дня, то можно еще добавить курагу, чтобы удержать баланс калия. Такой напиток также улучшит работу печени.

Что полезнее — свежий виноград или изюм?

— Так как в данном случае пользу обоих мы считаем через содержание определенных антиоксидантов, то изюм выигрывает у винограда. Но мы должны помнить, что количество витамина С при сушке резко сокращается. Поэтому нужно понимать конкретную цель добавления изюма в рацион.
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Можно ли изюм натощак?

— Небольшое количество изюма натощак может помочь пищеварению. Однако сухофрукт должен быть промытым, очищенным от лишнего сиропа, который может вызвать резкий скачок сахара в крови.

Сколько изюма можно есть в день?

— Разные источники называют разные нормы, они сильно зависят от состояния организма и сопутствующих заболеваний, но максимальной считается порция до 100 граммов в день.
 
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