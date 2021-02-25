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Ученые рассказали, почему изюм вреднее винограда
Ученые рассказали, почему изюм вреднее винограда
Ученые из Испанской федерации питания рассказали о негативных последствиях для человеческого организма чрезмерного потребления изюма. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:59
2021-02-25T11:59
2021-02-25T12:00
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые из Испанской федерации питания рассказали о негативных последствиях для человеческого организма чрезмерного потребления изюма.Согласно мнению экспертов, полезные свойства изюма и свежего винограда схожи, однако в процессе сушки питательные вещества фрукта становятся более концентрированными.Отмечается, что одно и то же количество изюма и свежего винограда сильно отличается по калорийности не в пользу первого. В итоге, эксперты советуют полностью не заменять свежую ягоду изюмом.
https://ria.ru/20200921/vinograd-1577496951.html
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общество
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Ученые из Испанской федерации питания
рассказали о негативных последствиях для человеческого организма чрезмерного потребления изюма.
Согласно мнению экспертов, полезные свойства изюма и свежего винограда схожи, однако в процессе сушки питательные вещества фрукта становятся более концентрированными.
"В процессе сушки изюм теряет некоторые витамины, такие как витамин. В то же время остальные компоненты, например, сахар, становятся еще более концентрированными", - отмечают ученые.
Отмечается, что одно и то же количество изюма и свежего винограда сильно отличается по калорийности не в пользу первого.
В итоге, эксперты советуют полностью не заменять свежую ягоду изюмом.