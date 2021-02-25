https://ria.ru/20210225/izyum-1598892738.html

Ученые рассказали, почему изюм вреднее винограда

Ученые рассказали, почему изюм вреднее винограда

Ученые из Испанской федерации питания рассказали о негативных последствиях для человеческого организма чрезмерного потребления изюма. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:59

2021-02-25T11:59

2021-02-25T12:00

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые из Испанской федерации питания рассказали о негативных последствиях для человеческого организма чрезмерного потребления изюма.Согласно мнению экспертов, полезные свойства изюма и свежего винограда схожи, однако в процессе сушки питательные вещества фрукта становятся более концентрированными.Отмечается, что одно и то же количество изюма и свежего винограда сильно отличается по калорийности не в пользу первого. В итоге, эксперты советуют полностью не заменять свежую ягоду изюмом.

https://ria.ru/20200921/vinograd-1577496951.html

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