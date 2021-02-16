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Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому
Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому
Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет NDTV. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:28
2021-02-16T22:32
здоровье
общество
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет NDTV.По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать. Недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам, объяснила она. Также, по ее словам, в рационе худеющего должно быть много клетчатки и белка. Эти питательные вещества обеспечат сытость. И ни в коем случае не стоит потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители. Мальхотра отметила, что при сильном желании съесть что-нибудь сладкое, можно заменить шоколад или конфеты на фрукты или сухофрукты, например сушеный абрикос, изюм или финик. В случае, если устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве, а лучше всего только по праздникам и особым случаям.
https://ria.ru/20210210/dieta-1596813276.html
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здоровье, общество, в мире

Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому

21:28 16.02.2021 (обновлено: 22:32 16.02.2021)
 
© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / mostockfootage
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет NDTV.
По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать. Недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам, объяснила она.
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Также, по ее словам, в рационе худеющего должно быть много клетчатки и белка. Эти питательные вещества обеспечат сытость. И ни в коем случае не стоит потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители.
Мальхотра отметила, что при сильном желании съесть что-нибудь сладкое, можно заменить шоколад или конфеты на фрукты или сухофрукты, например сушеный абрикос, изюм или финик. В случае, если устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве, а лучше всего только по праздникам и особым случаям.
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