https://ria.ru/20210216/sladkoe-1597760947.html

Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому

Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому

Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет NDTV. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:28

2021-02-16T21:28

2021-02-16T22:32

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет NDTV.По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать. Недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам, объяснила она. Также, по ее словам, в рационе худеющего должно быть много клетчатки и белка. Эти питательные вещества обеспечат сытость. И ни в коем случае не стоит потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители. Мальхотра отметила, что при сильном желании съесть что-нибудь сладкое, можно заменить шоколад или конфеты на фрукты или сухофрукты, например сушеный абрикос, изюм или финик. В случае, если устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве, а лучше всего только по праздникам и особым случаям.

https://ria.ru/20210210/dieta-1596813276.html

https://ria.ru/20201116/sladkoe-1584754653.html

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здоровье, общество, в мире