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Пушков назвал возможную причину отмены поездки Байдена в Германию - РИА Новости, 08.10.2024
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19:38 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/pushkov-1977054071.html
Пушков назвал возможную причину отмены поездки Байдена в Германию
Пушков назвал возможную причину отмены поездки Байдена в Германию - РИА Новости, 08.10.2024
Пушков назвал возможную причину отмены поездки Байдена в Германию
Администрация США не готова дать разрешение Украине на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, с этим может быть связана... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:38
2024-10-08T19:38
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Администрация США не готова дать разрешение Украине на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, с этим может быть связана отмена поездки президента США Джо Байдена в Германию, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Байден принял решение отложить намеченную ранее поездку в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Германии у президента США было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. "Отмену визита Байдена в Германию, в ходе которого должно было обсуждаться разрешение Украине наносить ракетные удары по целям в глубине территории России, можно, конечно, объяснить по-разному, начиная с состояния здоровья Байдена. Однако официальная версия - мол, президент США отменил визит из-за урагана - самая неправдоподобная. Трудно представить себе, зачем нужно присутствие Байдена в США для борьбы с последствиями урагана: для этого он как раз совершенно бесполезен", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, более вероятно то, что администрация США просто не готова дать то разрешение на применение дальнобойного оружия, которое хочет получить Владимир Зеленский. "Но не хочет об этом говорить, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России. Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а перенести решение этого вопроса "на заднюю комфорку" - on the back burner, как говорят в США", - считает Пушков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240912/bayden-1972210540.html
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сша, россия, германия, джо байден, алексей пушков, карин жан-пьер, совет федерации рф, нато
США, Россия, Германия, Джо Байден, Алексей Пушков, Карин Жан-Пьер, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков назвал возможную причину отмены поездки Байдена в Германию

Пушков: США не готовы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Администрация США не готова дать разрешение Украине на использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, с этим может быть связана отмена поездки президента США Джо Байдена в Германию, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Байден принял решение отложить намеченную ранее поездку в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон", сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Германии у президента США было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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"Отмену визита Байдена в Германию, в ходе которого должно было обсуждаться разрешение Украине наносить ракетные удары по целям в глубине территории России, можно, конечно, объяснить по-разному, начиная с состояния здоровья Байдена. Однако официальная версия - мол, президент США отменил визит из-за урагана - самая неправдоподобная. Трудно представить себе, зачем нужно присутствие Байдена в США для борьбы с последствиями урагана: для этого он как раз совершенно бесполезен", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, более вероятно то, что администрация США просто не готова дать то разрешение на применение дальнобойного оружия, которое хочет получить Владимир Зеленский.
"Но не хочет об этом говорить, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России. Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а перенести решение этого вопроса "на заднюю комфорку" - on the back burner, как говорят в США", - считает Пушков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Вчера, 07:11
 
СШАРоссияГерманияДжо БайденАлексей ПушковКарин Жан-ПьерСовет Федерации РФНАТО
 
 
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