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Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью - РИА Новости, 08.10.2024
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10:40 08.10.2024 (обновлено: 10:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/finiki-1855505374.html
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью - РИА Новости, 08.10.2024
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью
Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:40
2024-10-08T10:44
общество
россия
анжелика дюваль
еда
здоровье
оаэ
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью радио Sputnik она дала советы, как правильно выбирать и употреблять эти плоды.Плоды финиковой пальмы богаты пищевыми волокнами, которые благотворно влияют на кишечник и его микрофлору, сказала Дюваль. Кроме того, их употребление может способствовать нормализации сна и улучшению состояния кожи, считает она.&quot;В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи и женской красоты. В них много хрома, который усиливает действие инсулина, регулирует уровень глюкозы в крови. Также в составе фиников есть триптофан — аминокислота, влияющая на настроение, она может быть полезна, если есть проблемы со сном&quot;, — пояснила Дюваль.Высокая калорийность делает финики ценным источником энергии, однако избыток этих плодов в рационе может привести к набору лишнего веса, добавила диетолог. Продукт содержит большое количество сахара и в определенных условиях может осложнять работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила Дюваль."Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залеживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ", — отметила она.По словам диетолога, людям с сахарным диабетом можно есть плоды финиковой пальмы только с разрешения лечащего врача.При покупке продукта нужно обращать внимание на срок его годности, напомнила она.&quot;Лучшими финиками считаются привезенные из ОАЭ или Саудовской Аравии&quot;, — уточнила Дюваль.Отдавать предпочтение нужно темным плодам без липкого, маслянистого слоя на поверхности, считает диетолог."Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например, в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь. Лучше выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми", — посоветовала Дюваль.Она порекомендовала тщательно мыть плоды перед едой, чтобы избавиться от болезнетворных микробов, размножающихся на их поверхности.
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общество, россия, анжелика дюваль, еда, здоровье, оаэ, саудовская аравия
Общество, Россия, Анжелика Дюваль, Еда, Здоровье, ОАЭ, Саудовская Аравия
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью

Диетолог Дюваль о риске набора лишнего веса из-за избытка фиников в рационе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФиники
Финики - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью радио Sputnik она дала советы, как правильно выбирать и употреблять эти плоды.
Плоды финиковой пальмы богаты пищевыми волокнами, которые благотворно влияют на кишечник и его микрофлору, сказала Дюваль. Кроме того, их употребление может способствовать нормализации сна и улучшению состояния кожи, считает она.
«

"В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи и женской красоты. В них много хрома, который усиливает действие инсулина, регулирует уровень глюкозы в крови. Также в составе фиников есть триптофан — аминокислота, влияющая на настроение, она может быть полезна, если есть проблемы со сном", — пояснила Дюваль.

Высокая калорийность делает финики ценным источником энергии, однако избыток этих плодов в рационе может привести к набору лишнего веса, добавила диетолог. Продукт содержит большое количество сахара и в определенных условиях может осложнять работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила Дюваль.
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"Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залеживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ", — отметила она.
По словам диетолога, людям с сахарным диабетом можно есть плоды финиковой пальмы только с разрешения лечащего врача.
При покупке продукта нужно обращать внимание на срок его годности, напомнила она.
«

"Лучшими финиками считаются привезенные из ОАЭ или Саудовской Аравии", — уточнила Дюваль.

Отдавать предпочтение нужно темным плодам без липкого, маслянистого слоя на поверхности, считает диетолог.
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"Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например, в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь. Лучше выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми", — посоветовала Дюваль.
Она порекомендовала тщательно мыть плоды перед едой, чтобы избавиться от болезнетворных микробов, размножающихся на их поверхности.
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