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Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
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16:51 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/briks-1977016772.html
Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин
Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин
Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ в октябре в Казани на мероприятиях саммита БРИКС в формате "аутрич/БРИКС плюс", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:51
2024-10-08T16:51
россия
казань
москва
ильхам алиев
владимир путин
брикс
снг
никол пашинян
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ в октябре в Казани на мероприятиях саммита БРИКС в формате "аутрич/БРИКС плюс", заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем рады, уважаемые коллеги, видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате "аутрич/БРИКС плюс", которая состоится 23-24 октября в Казани", - заявил Путин в ходе саммита СНГ, обращаясь к коллегам. Заседание Совета глав государств СНГ проходит во вторник в Москве. В саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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россия, казань, москва, ильхам алиев, владимир путин, брикс, снг, никол пашинян
Россия, Казань, Москва, Ильхам Алиев, Владимир Путин, БРИКС, СНГ, Никол Пашинян
Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин

Путин: Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ в октябре в Казани на мероприятиях саммита БРИКС в формате "аутрич/БРИКС плюс", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем рады, уважаемые коллеги, видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате "аутрич/БРИКС плюс", которая состоится 23-24 октября в Казани", - заявил Путин в ходе саммита СНГ, обращаясь к коллегам.
Заседание Совета глав государств СНГ проходит во вторник в Москве. В саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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РоссияКазаньМоскваИльхам АлиевВладимир ПутинБРИКССНГНикол Пашинян
 
 
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