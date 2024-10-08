https://ria.ru/20241008/briks-1977016772.html

Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин

Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024

Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС, заявил Путин

Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ в октябре в Казани на мероприятиях саммита БРИКС в формате "аутрич/БРИКС плюс", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:51

2024-10-08T16:51

2024-10-08T16:51

россия

казань

москва

ильхам алиев

владимир путин

брикс

снг

никол пашинян

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет рада видеть лидеров стран СНГ в октябре в Казани на мероприятиях саммита БРИКС в формате "аутрич/БРИКС плюс", заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем рады, уважаемые коллеги, видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате "аутрич/БРИКС плюс", которая состоится 23-24 октября в Казани", - заявил Путин в ходе саммита СНГ, обращаясь к коллегам. Заседание Совета глав государств СНГ проходит во вторник в Москве. В саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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россия

казань

москва

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россия, казань, москва, ильхам алиев, владимир путин, брикс, снг, никол пашинян