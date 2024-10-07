Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976825733.html
Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ
Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ
Проект повестки саммита лидеров СНГ включает четырнадцать вопросов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:41
2024-10-07T17:41
россия
юрий ушаков
таджикистан
владимир путин
душанбе
валентина матвиенко
совет федерации рф
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проект повестки саммита лидеров СНГ включает четырнадцать вопросов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что саммит будет состоять из встреч в узком и расширенном форматах. По его словам, в ходе встреч президент РФ Владимир Путин проинформирует лидеров СНГ о предварительных результатах российского председательства. "Стоит отметить, что мы в ходе председательства сосредоточились на задачах по дальнейшему углублению всестороннего партнерства в рамках содружества, улучшению эффективности его деятельности. Укреплению роли и авторитета СНГ как успешного регионального интеграционного объединения", - подчеркнул Ушаков. По словам Ушакова, на встрече в узком составе лидеры обсудят три вопроса. "Первый – обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, этот пункт включает закрытую дискуссию глав государств по самым различным вопросам. Каждый глава государства может поднять любые интересующие вопросы", - сказал помощник президента. Кроме того, по его словам, лидеры обсудят вопрос о передачи полномочий председателя в СНГ в следующем году Таджикистану и обсудят предложение провести следующий саммит в октябре 2025 года в Душанбе. В рамках встречи в широком составе лидеры затронут тему подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой отечественной войне, а также заслушают доклад спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "о совершенствовании деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям".
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html
https://ria.ru/20240902/briks-1970010175.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий ушаков, таджикистан, владимир путин, душанбе, валентина матвиенко, совет федерации рф, содружество , снг, в мире
Россия, Юрий Ушаков, Таджикистан, Владимир Путин, Душанбе, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Содружество , СНГ, В мире
Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ

Ушаков: проект повестки саммита лидеров СНГ включает 14 вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проект повестки саммита лидеров СНГ включает четырнадцать вопросов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Вчера, 15:19
Он отметил, что саммит будет состоять из встреч в узком и расширенном форматах. По его словам, в ходе встреч президент РФ Владимир Путин проинформирует лидеров СНГ о предварительных результатах российского председательства.
"Стоит отметить, что мы в ходе председательства сосредоточились на задачах по дальнейшему углублению всестороннего партнерства в рамках содружества, улучшению эффективности его деятельности. Укреплению роли и авторитета СНГ как успешного регионального интеграционного объединения", - подчеркнул Ушаков.
По словам Ушакова, на встрече в узком составе лидеры обсудят три вопроса.
"Первый – обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, этот пункт включает закрытую дискуссию глав государств по самым различным вопросам. Каждый глава государства может поднять любые интересующие вопросы", - сказал помощник президента.
Кроме того, по его словам, лидеры обсудят вопрос о передачи полномочий председателя в СНГ в следующем году Таджикистану и обсудят предложение провести следующий саммит в октябре 2025 года в Душанбе.
В рамках встречи в широком составе лидеры затронут тему подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой отечественной войне, а также заслушают доклад спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "о совершенствовании деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям".
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
2 сентября, 15:32
 
РоссияЮрий УшаковТаджикистанВладимир ПутинДушанбеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСодружествоСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала