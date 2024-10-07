Ушаков рассказал о проекте повестки саммита лидеров СНГ
Ушаков: проект повестки саммита лидеров СНГ включает 14 вопросов
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Проект повестки саммита лидеров СНГ включает четырнадцать вопросов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что саммит будет состоять из встреч в узком и расширенном форматах. По его словам, в ходе встреч президент РФ Владимир Путин проинформирует лидеров СНГ о предварительных результатах российского председательства.
"Стоит отметить, что мы в ходе председательства сосредоточились на задачах по дальнейшему углублению всестороннего партнерства в рамках содружества, улучшению эффективности его деятельности. Укреплению роли и авторитета СНГ как успешного регионального интеграционного объединения", - подчеркнул Ушаков.
По словам Ушакова, на встрече в узком составе лидеры обсудят три вопроса.
"Первый – обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, этот пункт включает закрытую дискуссию глав государств по самым различным вопросам. Каждый глава государства может поднять любые интересующие вопросы", - сказал помощник президента.
Кроме того, по его словам, лидеры обсудят вопрос о передачи полномочий председателя в СНГ в следующем году Таджикистану и обсудят предложение провести следующий саммит в октябре 2025 года в Душанбе.
В рамках встречи в широком составе лидеры затронут тему подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой отечественной войне, а также заслушают доклад спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "о совершенствовании деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям".
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