https://ria.ru/20241007/putin-1976664044.html

Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

Путин встретит день рождения в рабочей обстановке - РИА Новости, 07.10.2024

Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения, 7 октября, встретит в рабочей обстановке - увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:31

2024-10-07T00:31

2024-10-07T00:31

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин свой день рождения, 7 октября, встретит в рабочей обстановке - увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. В 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими. В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022 году, в день своего 70-летия президент России собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. В 2023 году 7 октября Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры обеих стран - Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев - приезжали в подмосковную резиденцию президента России. Позднее Путин шутил, что президенты "сообразили на троих" - Токаев и Мирзиеев остались на обед. Он также рассказывал, что отметил свой прошлый день рождения в кругу друзей и близких. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян. В этом году поздравления президенту направили и участники "Команды Путина" Народного фронта, среди которых - военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты. Большое количество добрых пожеланий в адрес президента пришло от российских военнослужащих. "Мы всегда верили в вас, верили и будем верить, потому что, несмотря на то, что происходит в мире, наша страна под вашим руководством идет вперед. Мы возвращаем свои земли: мы возвратили свой Севастополь, свой Крым. Будем продолжать так же, в том же духе, с теми же силой и отдачей идти за вами", - говорят бойцы. Главе государства они желают здоровья и долголетия. "Мы не отступим, мы вас любим, мы вас поддерживаем", - обещают военнослужащие. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева тоже присоединилась к поздравлениям. "За те годы, когда вы являетесь лидером нашей страны, достигнуты колоссальные результаты абсолютно по всем направлениям, перечислить все невозможно. Мы благодарим вас, что под вашим руководством наша страна стала лучшей державой мира", - отметила спортсменка. Актер Иван Охлобыстин пожелал главе государства "доброго здравия и долгих лет жизни". "Берегите себя, храни вас Господь", - добавил он. Теплые слова в этот день в адрес президента России направила и народная артистка РФ Надежда Бабкина. "Мы вас очень любим, верим в вас, гордимся, что вы являетесь нашим национальным лидером. Нам есть к чему стремиться, а стремимся мы к великолепной нашей, любящей нас стране, соответственно, и мы любим страну, поэтому стремимся созидать. Над Россией только небо и Господь, а в самом центре внимания - самый главный стратегический ресурс, это наш народ, наши люди многонациональной страны", - сказала она.

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https://ria.ru/20241004/putin-1976420455.html

https://ria.ru/20241006/pozdravleniya-1976627905.html

https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

https://ria.ru/20241005/rakhmon-1976501589.html

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россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, снг