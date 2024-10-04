https://ria.ru/20241004/chernyshenko-1976443013.html

Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финбезопасности

Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 04.10.2024

Чернышенко поздравил победителей Международной олимпиады по финбезопасности

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и вручил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:49

2024-10-04T19:49

2024-10-04T19:49

россия

краснодарский край

азербайджан

елена шмелева

юрий чиханчин

дмитрий чернышенко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и вручил награды победителям и призерам в номинации "Информационная безопасность".На организационном комитете Олимпиады, который прошел под председательством вице-премьера, утверждены победители и призеры. Ими стали 28 школьников из России и 138 студентов из разных стран мира (82 – из России, 56 – из зарубежных государств)."Несмотря на непростую геополитическую ситуацию и внешние вызовы Россия смогла не только сохранить, но и повысить уровень организации Олимпиады. В этом году ее география расширилась до 36 стран. Финалистами стали порядка 600 человек, среди которых более 250 студентов иностранных вузов. А в уроке по финансовой безопасности приняли участие порядка 3 миллионов человек. Отбор был очень серьёзный. Уровень конкуренции был невероятно высоким, ведь участники – это будущие лидеры, которые видят свою миссию в обеспечении финансовой безопасности своих стран", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он подчеркнул важность того, что участники Олимпиады не просто побеждают в соревнованиях, но и получают возможность поступить в ведущие вузы России и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.Вице-премьер также напомнил про создание нового Международного движения по финансовой безопасности, свободного от каких-либо политических ограничений. Чернышенко назвал его ключевой целью – объединение молодежи разных стран для успешного решения вопросов финбезопасности.Выступая на торжественной церемонии закрытия, Чернышенко напомнил, что участники Олимпиады собираются на федеральной территории "Сириус" уже четвертый раз."Сегодня “Сириус” объединил самых профессиональных, талантливых, целеустремленных ребят, которые хотят быть на светлой стороне, сражаться за финансовый суверенитет своих стран и дружить со всеми государствами", - подчеркнул вице-премьер.Также Чернышенко поблагодарил организаторов олимпиады — "Росфинмониторинг" и лично директора Юрия Чиханчина, "Сириус" и председателя Совета федеральной территории, руководителя образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву, Краснодарский край, волонтеров и российские вузы.Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил высокий уровень подготовки финалистов, их активную жизненную позицию и готовность вносить свой вклад в финансовую безопасность своих стран.На торжественной церемонии закрытия подведены итоги голосования за символ-талисман Международного движения по финансовой безопасности. Им стал енот Фини – хранитель чистоты финансовой системы.Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем президента России и правительства Российской Федерации. В этом году в финал Олимпиады вышли представители 36 стран: Азербайджана, Алжира, Аргентины, Армении, Бахрейна, Беларуси, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Мавритании, Марокко, Мексики, Намибии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Эквадора и Эфиопии.

россия

краснодарский край

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодарский край, азербайджан, елена шмелева, юрий чиханчин, дмитрий чернышенко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)