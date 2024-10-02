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Биография Артема Жоги

Биография Артема Жоги - РИА Новости, 02.10.2024

Биография Артема Жоги

Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:08

2024-10-02T22:08

2024-10-02T22:08

справки

артем жога

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Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. В 2020 году окончил Докучаевский колледж Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского.После распада СССР вместе с семьей переехал на Украину, сначала в Донецк, затем в Славянск. С 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью.В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича и наделила президентскими полномочиями председателя парламента Александра Турчинова. 25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал самовыдвиженец Петр Порошенко. Ряд регионов на юго-востоке страны не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.Артем Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта", подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола.). В 2016 году после гибели Арсена Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги – Владимир.5 марта 2022 года сын Артема Жоги Владимир (позывной "Воха") погиб в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Жоге-младшему звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему Героя России (посмертно). Владимир Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.После гибели сына Артем Жога стал командиром батальона "Спарта".В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы о вхождении этих регионов в состав России. Большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. По итогам выборов в Народный совет (парламент) ДНР, прошедших с 8 по 10 сентября 2023 года, Артем Жога был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия".20 сентября 2023 года был утвержден председателем Народного совета ДНР.8 декабря 2023 года Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. В декабре 2023 года Артем Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. Член генерального совета партии "Единая Россия".Член регионального политического совета Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".Имеет звание полковника.Герой ДНР (2023), награжден орденом Мужества и другими орденами и медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, артем жога