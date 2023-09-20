https://ria.ru/20230920/dnr-1897663383.html
Пушилин поздравил Жогу с избранием в Народный совет ДНР
Пушилин поздравил Жогу с избранием в Народный совет ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
Пушилин поздравил Жогу с избранием в Народный совет ДНР
Командир батальона "Спарта" Артем Жога стал председателем Народного совета Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:39
2023-09-20T21:39
2023-09-20T21:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Командир батальона "Спарта" Артем Жога стал председателем Народного совета Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее партийная конференция донецкого регионального отделения "Единой России" проголосовала за выдвижение Жоги на пост спикера Народного совета ДНР. "Поздравляю Артема Жогу с избранием на должность Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики! Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой", - написал Пушилин в телеграм-канале. Пушилин поздравил депутатов нового созыва с началом сессии и пожелал оправдать доверие народа.
https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Пушилин поздравил Жогу с избранием в Народный совет ДНР
Пушилин поздравил Жогу с избранием на пост председателя Народного совета ДНР