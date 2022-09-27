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Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 27.09.2022
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Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 27.09.2022
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:40
2022-09-27T20:41
инфографика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
херсонская область
референдум
референдумы на освобожденных территориях
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Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Избиратели могли проголосовать на участках или дистанционно — дома, по месту прохождения службы или лечения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой процент жителей Донбасса и освобожденных территорий поддержал необходимость присоединения к нашей стране.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, запорожская область, херсонская область , референдум, референдумы на освобожденных территориях, политика, инфографика
Инфографика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
20:40 27.09.2022 (обновлено: 20:41 27.09.2022)
 

Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

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Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Избиратели могли проголосовать на участках или дистанционно — дома, по месту прохождения службы или лечения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой процент жителей Донбасса и освобожденных территорий поддержал необходимость присоединения к нашей стране.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областяхИтоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
ИнфографикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьХерсонская областьРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхПолитика
 
 
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