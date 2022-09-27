https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 27.09.2022
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:40
2022-09-27T20:40
2022-09-27T20:41
инфографика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
херсонская область
референдум
референдумы на освобожденных территориях
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Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Избиратели могли проголосовать на участках или дистанционно — дома, по месту прохождения службы или лечения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой процент жителей Донбасса и освобожденных территорий поддержал необходимость присоединения к нашей стране.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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