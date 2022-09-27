https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 27.09.2022

Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:40

2022-09-27T20:40

2022-09-27T20:41

инфографика

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

херсонская область

референдум

референдумы на освобожденных территориях

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Референдумы о вхождении в состав России прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Избиратели могли проголосовать на участках или дистанционно — дома, по месту прохождения службы или лечения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой процент жителей Донбасса и освобожденных территорий поддержал необходимость присоединения к нашей стране.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

херсонская область

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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