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В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента - РИА Новости, 08.12.2023
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17:24 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента - РИА Новости, 08.12.2023
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента
Российский лидер Владимир Путин на следующий день после назначения даты выборов президента России объявил о своем намерении баллотироваться, и сделал это в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:24
2023-12-08T17:24
владимир путин
сергей шойгу
россия
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донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
политика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин на следующий день после назначения даты выборов президента России объявил о своем намерении баллотироваться, и сделал это в Георгиевском зале Кремля в окружении Героев России и других героев, но уже из разных областей — промышленности, медицины, образования. Честь героямРоссийские военнослужащие собрались в зале Большого Кремлевского дворца чуть раньше, чем появился президент России - в ожидании главы государства они общались между собой и отвечали на, вероятно, поздравительные телефонные звонки. Незадолго до появления Путина в зале раздался рингтон — "Голубые береты". Но быстро воцарилась тишина и президент вошел в зал. В этот день он вручал 15 медалей "Золотая Звезда" Героям России. Звезд было 15, а гостей в зале около 200. Среди них — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества. За церемонией в зале наблюдали министр обороны РФ Сергей Шойгу, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава МВД РФ Владимир Колькольцев, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В своем вступительном слове Путин назвал общим долгом знать и чтить героев Отечества, отметил, что бойцы, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и характером, как и их героические предшественники. Подвиги россиян, которые отстаивают интересы России, по признанию Путина, поражают. Главный вопросКак только награды были розданы к президенту твердой походной направилась целая группа. Это были герой ДНР Артем Жога, инженер-авиастроитель Виктор Поляков, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко, командир отделения БПЛА ближнего боя Максим Поташев, сержант Юрий Мизерный, представитель фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк, командир десантно-штурмовой роты Эдуард Казымов, заслуженный учитель Сапижат Мазаева и шахтер Эдуард Щербина. Первым дошел и держал слово Артем Жога - отец Героя России, Герой ДНР. Он благодарил Путина за Донбасс и попросил его принять участие в выборах президента России, ведь "работы очень много". Было видно его волнение. И как он позже признался журналистам, волновался он, потому что нарушил все нормы обращения к Верховному главнокомандующему. Путин не стал медлить с ответом. Он сказал, что будет баллотироваться, хотя у него были разные мысли на этот счет, "но сейчас, такое время… и нужно решить". По-другому нельзяУже после обращения Героя ДНР и ответа Путина идею поддержали и другие участники общения. Президент повторил свой ответ: "Сегодня по-другому нельзя, так что буду баллотироваться" Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что заявление Путина о выдвижении на новый срок было спонтанным - это не было домашней заготовкой, глава государства ответил на заданный вопрос. Так стартовала предвыборная кампания действующего президента. Де-факто.
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владимир путин, сергей шойгу, россия, донецкая народная республика, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), политика
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Политика

В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин на следующий день после назначения даты выборов президента России объявил о своем намерении баллотироваться, и сделал это в Георгиевском зале Кремля в окружении Героев России и других героев, но уже из разных областей — промышленности, медицины, образования.

Честь героям

Российские военнослужащие собрались в зале Большого Кремлевского дворца чуть раньше, чем появился президент России - в ожидании главы государства они общались между собой и отвечали на, вероятно, поздравительные телефонные звонки. Незадолго до появления Путина в зале раздался рингтон — "Голубые береты". Но быстро воцарилась тишина и президент вошел в зал.
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В этот день он вручал 15 медалей "Золотая Звезда" Героям России.
Звезд было 15, а гостей в зале около 200. Среди них — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.
За церемонией в зале наблюдали министр обороны РФ Сергей Шойгу, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава МВД РФ Владимир Колькольцев, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В своем вступительном слове Путин назвал общим долгом знать и чтить героев Отечества, отметил, что бойцы, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и характером, как и их героические предшественники.
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Главный вопрос

Как только награды были розданы к президенту твердой походной направилась целая группа. Это были герой ДНР Артем Жога, инженер-авиастроитель Виктор Поляков, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко, командир отделения БПЛА ближнего боя Максим Поташев, сержант Юрий Мизерный, представитель фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк, командир десантно-штурмовой роты Эдуард Казымов, заслуженный учитель Сапижат Мазаева и шахтер Эдуард Щербина.
Первым дошел и держал слово Артем Жога - отец Героя России, Герой ДНР. Он благодарил Путина за Донбасс и попросил его принять участие в выборах президента России, ведь "работы очень много". Было видно его волнение. И как он позже признался журналистам, волновался он, потому что нарушил все нормы обращения к Верховному главнокомандующему.
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Путин не стал медлить с ответом. Он сказал, что будет баллотироваться, хотя у него были разные мысли на этот счет, "но сейчас, такое время… и нужно решить".

По-другому нельзя

Уже после обращения Героя ДНР и ответа Путина идею поддержали и другие участники общения. Президент повторил свой ответ: "Сегодня по-другому нельзя, так что буду баллотироваться"
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что заявление Путина о выдвижении на новый срок было спонтанным - это не было домашней заготовкой, глава государства ответил на заданный вопрос.
Так стартовала предвыборная кампания действующего президента. Де-факто.
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