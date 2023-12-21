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Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина - РИА Новости, 21.12.2023
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10:07 21.12.2023 (обновлено: 11:14 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/putin-1917140720.html
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина - РИА Новости, 21.12.2023
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина
Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в четверг начинает свою работу в Гостином дворе в Москве. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:07
2023-12-21T11:14
россия
владимир путин
артем жога
марьяна лысенко
владимир машков
политика
президентские выборы в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в четверг начинает свою работу в Гостином дворе в Москве.Избирательный штаб будет работать круглосуточно, прийти туда можно будет по будням с 9.00 до 18.00. Логотип кампании Путина оформлен в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024. В штабе предусмотрена возможность проведения ВКС с регионами. Волонтеры, которые затем отправятся в свои регионы для сбора подписей в поддержку кандидата, уже проходят обучение, их консультируют юристы штаба. В частности, им рассказывают о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. В штабе также находятся рабочие кабинеты сопредседателей. Пресс-секретарем штаба назначена журналист телеканала "Россия 24" Александра Суворова.Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.На президентских выборах в 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.
https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html
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россия, владимир путин, артем жога, марьяна лысенко, владимир машков, политика, президентские выборы в россии
Россия, Владимир Путин, Артем Жога, Марьяна Лысенко, Владимир Машков, Политика, Президентские выборы в России
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Избирательный штаб Владимира Путина начал работать в Гостином дворе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДействующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года
Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Действующий президент РФ Владимир Путин подает документы в Центральной избирательной комиссии РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в четверг начинает свою работу в Гостином дворе в Москве.
Избирательный штаб будет работать круглосуточно, прийти туда можно будет по будням с 9.00 до 18.00. Логотип кампании Путина оформлен в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024. В штабе предусмотрена возможность проведения ВКС с регионами. Волонтеры, которые затем отправятся в свои регионы для сбора подписей в поддержку кандидата, уже проходят обучение, их консультируют юристы штаба. В частности, им рассказывают о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. В штабе также находятся рабочие кабинеты сопредседателей. Пресс-секретарем штаба назначена журналист телеканала "Россия 24" Александра Суворова.
Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина
Вчера, 11:15
Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.
На президентских выборах в 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
8 декабря, 17:29
 
РоссияВладимир ПутинАртем ЖогаМарьяна ЛысенкоВладимир МашковПолитикаПрезидентские выборы в России
 
 
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