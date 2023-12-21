https://ria.ru/20231221/putin-1917140720.html

Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина - РИА Новости, 21.12.2023

Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в четверг начинает свою работу в Гостином дворе в Москве. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:07

2023-12-21T10:07

2023-12-21T11:14

россия

владимир путин

артем жога

марьяна лысенко

владимир машков

политика

президентские выборы в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в четверг начинает свою работу в Гостином дворе в Москве.Избирательный штаб будет работать круглосуточно, прийти туда можно будет по будням с 9.00 до 18.00. Логотип кампании Путина оформлен в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024. В штабе предусмотрена возможность проведения ВКС с регионами. Волонтеры, которые затем отправятся в свои регионы для сбора подписей в поддержку кандидата, уже проходят обучение, их консультируют юристы штаба. В частности, им рассказывают о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. В штабе также находятся рабочие кабинеты сопредседателей. Пресс-секретарем штаба назначена журналист телеканала "Россия 24" Александра Суворова.Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.На президентских выборах в 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.

https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, артем жога, марьяна лысенко, владимир машков, политика, президентские выборы в россии