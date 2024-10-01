Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"
Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" в Катаре
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили РИА Новости в аппарате зампреда правительства.
"Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко примет участие в III саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА). Мероприятие пройдет со 2 по 3 октября в столице Катара – Дохе", - говорится в сообщении.
В рамках визита Чернышенко выступит по теме "Путь России к сильному ИИ" на деловом форуме "ИИ и новые бизнес-модели". Там он расскажет про уровень развития искусственного интеллекта в России и представит ключевые достижения в области внедрения ИИ в экономику и госуправление.
На полях саммита "Диалог о сотрудничестве в Азии" участники обсудят развитие спортивной дипломатии, создание соревнований новых форматов, вопросы совершенствования инфраструктуры, технологий и инновации в сфере физической культуры и спорта.
Кроме того, вице-премьер РФ отметит роль спорта как одного из важнейших инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития. Также он представит новые открытые форматы спортивных соревнований, которые развиваются по поручению президента России Владимира Путина: "Игры Будущего", "Дети Азии", Спортивные игры стран БРИКС.
Кроме этого, Чернышенко проведет ряд двусторонних встреч.
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В делегацию России на саммите войдут министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители министерства иностранных дел, ПАО "Сбербанк", федеральных ведомств и бизнес-структур.
Саммит "Диалог по сотрудничеству в Азии" пройдет в третий раз. Основной замысел - создание площадки, которая стала бы связующим звеном между ведущими многосторонними азиатскими объединениями, а в перспективе – общерегиональной платформой по вопросам социально-экономического взаимодействия.
На площадке саммита соберутся представители более 30 государств, в том числе из России, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кореи, Кувейта, Монголии, Непала, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии и 10 стран АСЕАН.
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