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Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" - РИА Новости, 01.10.2024
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18:06 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/sammit-1975793332.html
Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"
Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" - РИА Новости, 01.10.2024
Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:06
2024-10-01T18:06
россия
катар
афганистан
дмитрий чернышенко
владимир путин
михаил дегтярев
брикс
сбербанк россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили РИА Новости в аппарате зампреда правительства. "Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко примет участие в III саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА). Мероприятие пройдет со 2 по 3 октября в столице Катара – Дохе", - говорится в сообщении. В рамках визита Чернышенко выступит по теме "Путь России к сильному ИИ" на деловом форуме "ИИ и новые бизнес-модели". Там он расскажет про уровень развития искусственного интеллекта в России и представит ключевые достижения в области внедрения ИИ в экономику и госуправление. На полях саммита "Диалог о сотрудничестве в Азии" участники обсудят развитие спортивной дипломатии, создание соревнований новых форматов, вопросы совершенствования инфраструктуры, технологий и инновации в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, вице-премьер РФ отметит роль спорта как одного из важнейших инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития. Также он представит новые открытые форматы спортивных соревнований, которые развиваются по поручению президента России Владимира Путина: "Игры Будущего", "Дети Азии", Спортивные игры стран БРИКС. Кроме этого, Чернышенко проведет ряд двусторонних встреч. В делегацию России на саммите войдут министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители министерства иностранных дел, ПАО "Сбербанк", федеральных ведомств и бизнес-структур. Саммит "Диалог по сотрудничеству в Азии" пройдет в третий раз. Основной замысел - создание площадки, которая стала бы связующим звеном между ведущими многосторонними азиатскими объединениями, а в перспективе – общерегиональной платформой по вопросам социально-экономического взаимодействия. На площадке саммита соберутся представители более 30 государств, в том числе из России, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кореи, Кувейта, Монголии, Непала, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии и 10 стран АСЕАН.
https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941544465.html
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россия, катар, афганистан, дмитрий чернышенко, владимир путин, михаил дегтярев, брикс, сбербанк россии, общество
Россия, Катар, Афганистан, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, БРИКС, Сбербанк России, Общество
Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"

Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" в Катаре

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили РИА Новости в аппарате зампреда правительства.
"Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко примет участие в III саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА). Мероприятие пройдет со 2 по 3 октября в столице Катара – Дохе", - говорится в сообщении.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году
22 апреля, 15:45
В рамках визита Чернышенко выступит по теме "Путь России к сильному ИИ" на деловом форуме "ИИ и новые бизнес-модели". Там он расскажет про уровень развития искусственного интеллекта в России и представит ключевые достижения в области внедрения ИИ в экономику и госуправление.
На полях саммита "Диалог о сотрудничестве в Азии" участники обсудят развитие спортивной дипломатии, создание соревнований новых форматов, вопросы совершенствования инфраструктуры, технологий и инновации в сфере физической культуры и спорта.
Кроме того, вице-премьер РФ отметит роль спорта как одного из важнейших инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития. Также он представит новые открытые форматы спортивных соревнований, которые развиваются по поручению президента России Владимира Путина: "Игры Будущего", "Дети Азии", Спортивные игры стран БРИКС.
Кроме этого, Чернышенко проведет ряд двусторонних встреч.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ
17 апреля, 12:47
В делегацию России на саммите войдут министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители министерства иностранных дел, ПАО "Сбербанк", федеральных ведомств и бизнес-структур.
Саммит "Диалог по сотрудничеству в Азии" пройдет в третий раз. Основной замысел - создание площадки, которая стала бы связующим звеном между ведущими многосторонними азиатскими объединениями, а в перспективе – общерегиональной платформой по вопросам социально-экономического взаимодействия.
На площадке саммита соберутся представители более 30 государств, в том числе из России, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кореи, Кувейта, Монголии, Непала, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии и 10 стран АСЕАН.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Дмитрия Чернышенко
14 мая, 22:18
 
РоссияКатарАфганистанДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМихаил ДегтяревБРИКССбербанк РоссииОбщество
 
 
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