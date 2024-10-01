https://ria.ru/20241001/sammit-1975793332.html

Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"

Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" - РИА Новости, 01.10.2024

Чернышенко примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:06

2024-10-01T18:06

2024-10-01T18:06

россия

катар

афганистан

дмитрий чернышенко

владимир путин

михаил дегтярев

брикс

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975752310_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_1722b82f80f939da71f33f9a88040e18.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетит с рабочим визитом Катар, где примет участие в работе саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии" 2-3 октября, сообщили РИА Новости в аппарате зампреда правительства. "Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко примет участие в III саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии" (ДСА). Мероприятие пройдет со 2 по 3 октября в столице Катара – Дохе", - говорится в сообщении. В рамках визита Чернышенко выступит по теме "Путь России к сильному ИИ" на деловом форуме "ИИ и новые бизнес-модели". Там он расскажет про уровень развития искусственного интеллекта в России и представит ключевые достижения в области внедрения ИИ в экономику и госуправление. На полях саммита "Диалог о сотрудничестве в Азии" участники обсудят развитие спортивной дипломатии, создание соревнований новых форматов, вопросы совершенствования инфраструктуры, технологий и инновации в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, вице-премьер РФ отметит роль спорта как одного из важнейших инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития. Также он представит новые открытые форматы спортивных соревнований, которые развиваются по поручению президента России Владимира Путина: "Игры Будущего", "Дети Азии", Спортивные игры стран БРИКС. Кроме этого, Чернышенко проведет ряд двусторонних встреч. В делегацию России на саммите войдут министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители министерства иностранных дел, ПАО "Сбербанк", федеральных ведомств и бизнес-структур. Саммит "Диалог по сотрудничеству в Азии" пройдет в третий раз. Основной замысел - создание площадки, которая стала бы связующим звеном между ведущими многосторонними азиатскими объединениями, а в перспективе – общерегиональной платформой по вопросам социально-экономического взаимодействия. На площадке саммита соберутся представители более 30 государств, в том числе из России, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кореи, Кувейта, Монголии, Непала, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии и 10 стран АСЕАН.

https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941544465.html

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html

https://ria.ru/20240514/chernyshenko-1944124267.html

россия

катар

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, катар, афганистан, дмитрий чернышенко, владимир путин, михаил дегтярев, брикс, сбербанк россии, общество