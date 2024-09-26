https://ria.ru/20240926/rossija-1974885741.html

Авксентьева рассказала о проекте справедливого мироустройства

Авксентьева рассказала о проекте справедливого мироустройства - РИА Новости, 26.09.2024

Авксентьева рассказала о проекте справедливого мироустройства

Российская сторона внесла проект новой резолюции для формирования более справедливого многополярного мироустройства в рамках Азиатской парламентской ассамблеи,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:23

2024-09-26T16:23

2024-09-26T16:23

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона внесла проект новой резолюции для формирования более справедливого многополярного мироустройства в рамках Азиатской парламентской ассамблеи, сообщила депутат Госдумы Сардана Авксентьева на заседании постоянного комитета ассамблеи по культуре и соцвопросам. В четверг в Доме Союзов проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам. "Российская сторона внесла проект новой резолюции парламентариев стран Азии в поддержку формирования более справедливого многополярного мироустройства, отражающего его культурно-цивилизационное многообразие", - сказала Авксентьева. Она добавила, что проект отвечает основным целям ассамблеи, направлен на продвижение свободы и социальной справедливости. Депутат подчеркнула, что проект отражает ценности культурного многообразия, мира и безопасности. Азиатская парламентская ассамблея (АПА) была создана в 2006 году. В настоящее время в состав АПА на постоянной основе входят парламенты 44 государств: Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Восточного Тимора, Вьетнама, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, Камбоджи, Катара, Кипра, Киргизии, Кирибати, Китая, КНДР, Кувейта, Лаоса, Ливана, Малайзии, Мальдивских островов, Монголии, Непала, ОАЭ, Пакистана, Палау, Палестины, Республики Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сингапура, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Тонга, Турции, Узбекистана, Филиппин и Шри-Ланки. В центре внимания ассамблеи находится координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в азиатском регионе.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974797354.html

https://ria.ru/20240606/briks-1950999645.html

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в мире, азия, азербайджан, афганистан, сардана авксентьева, госдума рф, дом союзов, россия