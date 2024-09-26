https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html

Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган

Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 26.09.2024

Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган

БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, это не означает отказ от НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:24

2024-09-26T20:24

2024-09-26T20:24

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

брикс

нато

генеральная ассамблея оон

экономическое сообщество асеан

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АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, это не означает отказ от НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. "Прежде всего, я считаю, что наше участие в БРИКС и АСЕАН, а также наше появление здесь изменит арифметику регионов. Это приведет к построению совершенно иной структуры. Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, у нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только потому, что является страной НАТО. "Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", - сказал турецкий лидер. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, генеральная ассамблея оон, экономическое сообщество асеан