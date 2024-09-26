Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 26.09.2024
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган
БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, это не означает отказ от НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:24
2024-09-26T20:24
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
брикс
нато
генеральная ассамблея оон
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, это не означает отказ от НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. "Прежде всего, я считаю, что наше участие в БРИКС и АСЕАН, а также наше появление здесь изменит арифметику регионов. Это приведет к построению совершенно иной структуры. Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, у нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только потому, что является страной НАТО. "Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", - сказал турецкий лидер. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, генеральная ассамблея оон, экономическое сообщество асеан
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, Экономическое сообщество АСЕАН
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган

Эрдоган: участие Турции в БРИКС и АСЕАН не означает отказ от НАТО

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, это не означает отказ от НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС
25 сентября, 18:07
"Прежде всего, я считаю, что наше участие в БРИКС и АСЕАН, а также наше появление здесь изменит арифметику регионов. Это приведет к построению совершенно иной структуры. Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, у нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только потому, что является страной НАТО.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
США попытаются помешать членству Турции в БРИКС, уверен политолог
25 сентября, 07:07
"Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", - сказал турецкий лидер.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик
24 сентября, 10:40
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСНАТОГенеральная Ассамблея ООНЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала