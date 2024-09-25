США попытаются помешать членству Турции в БРИКС, уверен политолог
Политолог Юджель: США за закрытыми дверями будут мешать членству Турции в БРИКС
Саммит БРИКС. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. США за закрытыми дверями попытаются помешать членству Турции в БРИКС, но до попытки переворота дело не дойдет, заявил РИА Новости турецкий политолог Умур Тугай Юджель.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
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"Существует большая вероятность того, что США за закрытыми дверями предпримут какие-то попытки по членству Турции в БРИКС. Конечно, это не будет переворот. Потому что американцы потерпели неудачу в этой попытке с FETÖ, последней террористической и разведывательной организацией в их руках. Я не думаю, что у кого-либо еще есть такая смелость, потому что и президент Эрдоган, и турецкая нация продемонстрировали свою решительную и смелую позицию по этому вопросу", - заявил Юджель.
По словам эксперта, "американские и британские игры всегда присутствуют".
"Эти игры будут пытаться вестись с Турцией дипломатически и экономически. Но Турция не является слабой страной, зависящей от американской экономики и военной техники, как в 1980-х годах. Многое изменилось как в Турции, так и в мировой системе, поэтому традиционная американская поддержка переворотов и их планов больше не будет работать в Турции", - сказал он.
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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