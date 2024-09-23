Рейтинг@Mail.ru
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974159924.html
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган
Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, предприняла важные шаги в этом направлении, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:21
2024-09-23T06:21
в мире
россия
турция
индия
реджеп тайип эрдоган
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, предприняла важные шаги в этом направлении, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани. "Развивая сотрудничество с западным миром, мы не пренебрегаем Востоком. Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата. Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь на Турцию и ставя во главу угла интересы нашей страны", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974159546.html
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html
россия
турция
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_239c8e0614485de64ee5a7399ca4849b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, индия, реджеп тайип эрдоган, брикс, шос
В мире, Россия, Турция, Индия, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, ШОС
Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, предприняла важные шаги в этом направлении, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 06:14
"Развивая сотрудничество с западным миром, мы не пренебрегаем Востоком. Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата. Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь на Турцию и ставя во главу угла интересы нашей страны", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция имеет разногласия с США по вопросам безопасности, заявил Эрдоган
Вчера, 05:22
 
В миреРоссияТурцияИндияРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала