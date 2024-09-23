https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974159924.html

Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган

Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024

Турция будет укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заявил Эрдоган

Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, предприняла важные шаги в этом направлении, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:21

2024-09-23T06:21

2024-09-23T06:21

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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турция намерена укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН, предприняла важные шаги в этом направлении, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани. "Развивая сотрудничество с западным миром, мы не пренебрегаем Востоком. Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата. Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь на Турцию и ставя во главу угла интересы нашей страны", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974159546.html

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html

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