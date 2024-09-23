https://ria.ru/20240923/regiony-1974145575.html

Названы регионы с самыми высокопроизводительными рабочими местами

Названы регионы с самыми высокопроизводительными рабочими местами - РИА Новости, 23.09.2024

Названы регионы с самыми высокопроизводительными рабочими местами

Рейтинг по доле высокопроизводительных рабочих мест в регионах РФ возглавили Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, в число замыкающих вошли... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T00:17

2024-09-23T00:17

2024-09-23T00:17

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Рейтинг по доле высокопроизводительных рабочих мест в регионах РФ возглавили Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, в число замыкающих вошли представители Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике является одним из необходимых условий повышения производительности труда, увеличения эффективности использования трудовых ресурсов, что как никогда актуально на современном этапе развития российской экономики, а также роста благосостояния работников. Известно, что различия в индикаторах уровня социально-экономического развития регионов весьма значительны, что сказывается и на таком показателе как количество созданных высокопроизводительных рабочих мест. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки распределения высокопроизводительных рабочих мест в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг субъектов РФ по доле высокопроизводительных рабочих мест. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам в нашей стране (далее - ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Эксперты обращают внимание на то, что пороговые значения отличаются как в зависимости от региона, так и от типа предприятия. Методология Росстата определяет разные уровни порогов для средних и крупных предприятий, монотерриториальных и многотерриториальных компаний, бюджетных организаций, малых, микро и индивидуальных предприятий. Таким образом, работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Официальная статистика свидетельствует о положительной динамике в области создания высокопроизводительных рабочих мест в нашей стране. За последние пять лет в период с 2019 по 2023 год их количество выросло на 16% и составило 24,1 миллиона. За последний год прирост составил 6%. Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности – 5,4 миллиона, или 22% от их общей численности по стране. Согласно оценкам РИА Новости, в целом по России по итогам 2023 года на тысячу занятых приходилось 328 высокопроизводительных рабочих мест. При этом в 34 из 85 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности. Самая высокая доля высокопроизводительных рабочих мест в регионах Севера и столицах. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 890 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (791 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (766 ВПРМ), Магаданская область (529 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (524 ВПРМ). Как отмечают эксперты, во всех вышеперечисленных регионах ведущей отраслью, с высокой долей ВПРМ в общем количестве рабочих мест, является добыча полезных ископаемых, что связано с ярко выраженной отраслевой специализацией данных субъектов РФ. Санкт-Петербург и Москва вошли в рейтинге в первую десятку, заняв шестое и седьмое места, где на каждую тысячу занятых приходится 478 и 460 высокопроизводительных рабочих мест соответственно. При этом в Санкт-Петербурге больше всего ВПРМ в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 20% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест. В Москве ведущей отраслью является оптовая и розничная торговля с долей 18% в общем объеме ВПРМ. В замыкающую рейтинг десятку вошли Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Астраханская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия и Ивановская область. При этом в семи из десяти регионов группы отраслью, в которой наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест, является государственная служба. Также стоит отметить, что между регионами-лидерами и замыкающими рейтинг доля ВПРМ на 1000 занятых отличается в 9-11 раз. ДИНАМИКА ПО ЧИСЛУ ВПРМ Что касается динамики, то самый значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2023 году произошел в Воронежской области (+12,4%), Забайкальском крае (+12,1%), Республике Калмыкия (+12%) и Еврейской автономной области (+11,9%). В среднем по стране показатель вырос на 4,1%, и в 36 регионах он выше среднероссийского уровня. Самое существенное сокращение числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2023 году наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания (-10,9%). Кроме того, на 5,1% показатель снизился в Курганской области и на 5% - в Псковской области. Всего же в 17 регионах РФ наблюдается отрицательная динамика показателя. В Республике Мордовия количество высокопроизводительных рабочих мест осталось на прежнем уровне. СТОЛИЦЫ В ЛИДЕРАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВПРМ Лидером по абсолютному числу высокопроизводительных рабочих мест стала Москва, где их количество составило 3,3 миллиона, что на 8% выше, чем годом ранее. На второй строчке – Санкт-Петербург, где насчитывается 1,5 миллиона ВПРМ (+2%). Далее расположились Московская область с 1,4 миллиона ВПРМ (+9%), Свердловская область, где 783 тысячи ВПРМ (+7%), и Республика Татарстан, в которой 696 тысяч ВПРМ (+9%). На эти пять регионов приходится 32% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест, или каждое третье ВПРМ в стране. Наименьшее количество высокопроизводительных рабочих мест в абсолютном выражении насчитывается в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Тыва. На них приходится менее 0,5% от общего количества ВПРМ в стране. Наибольший рост высокопроизводительных мест в абсолютном выражении наблюдается в Воронежской области (+14%), Республике Калмыкия (+14%), Забайкальском крае (+12%), Астраханской области (+11%), Нижегородской области (+10%) и Приморском крае (+10%). Наибольшее сокращение - в Республике Северная Осетия – Алания (-8%). Еще в семи регионах РФ число ВПРМ в абсолютном выражении снизилось на 1-2%, в четырех регионах РФ – не изменилось по сравнению с результатом 2022 года.

https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html

https://realty.ria.ru/20240920/regiony-1973687644.html

https://ria.ru/20240916/reyting-1972868297.html

https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html

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экономика, россия, санкт-петербург, москва, общество