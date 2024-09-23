https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html

На развитие сельских территорий Ленобласти выделено вдвое больше средств

На развитие сельских территорий Ленобласти выделено вдвое больше средств - РИА Новости, 23.09.2024

На развитие сельских территорий Ленобласти выделено вдвое больше средств

Федеральный бюджет вдвое по сравнению с прошлым годом увеличил финансирование программы комплексного развития сельских территорий Ленинградской области на 2024... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:54

2024-09-23T16:54

2024-09-23T16:54

ленинградская область

ленинградская область

волховский район

александр дрозденко

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

благоустройство

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральный бюджет вдвое по сравнению с прошлым годом увеличил финансирование программы комплексного развития сельских территорий Ленинградской области на 2024 год, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. "Активная работа муниципалитетов над проектами строительства на селе позволила региону сдать на конкурс Минсельхоза РФ 39 проектов комплексного развития сельских поселений. Комиссия одобрила 11 проектов общей стоимостью 4,9 миллиарда рублей. Участие в программах с федеральным финансированием позволяет региону привлекать дополнительные средства и строить больше социальных объектов", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Спикер отметил, что сейчас комитет по АПК вместе с районами разрабатывает долгосрочные планы, основанные на концепции развития опорных населенных пунктов, что выведет на новый уровень финансирование развития инфраструктуры сельских агломераций. Для сравнения: в 2023 году на реализацию программы было предусмотрено финансирование в объеме 1 миллиард 604,5 миллиона рублей, в том числе 118,3 миллиона рублей из средств федерального бюджета, 1 миллиард 262,5 миллиона рублей – из регионального, 63,2 миллиона рублей – из местных, и 160,5 миллиона рублей – из внебюджетных источников. Мероприятия программы реализовывались на 70 объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории 10 муниципальных районов. Дом культуры не узнать В феврале 2024 года после полного цикла капитального ремонта открыли Дом культуры в поселке Кикерино Волосовского района. После ремонта объект 1974 года постройки стало не узнать: помимо внешних изменений к лучшему в ДК полностью заменили сантехнику, электрику, системы отопления и вентиляции, смонтировали новое механическое, звуковое и световое оборудование сцены, полностью переоборудовали библиотеку и спортзал, провели благоустройство территории и организовали видеонаблюдение. В обновленном доме культуры уже проводятся занятия более чем в 30 кружках, секциях и объединениях. Общая сумма финансирования работ составила 128 миллионов рублей, из них 39,8 миллиона ― средства федерального бюджета, 88,3 миллиона ― областного. "Дом культуры на селе ― всегда центр насыщенной творческой жизни и мы готовы делать все, чтобы эта жизнь проходила в комфортных условиях. При этом мы работаем комплексно. По программе развития сельских территорий с поддержкой Минсельхоза РФ вместе с капитальным ремонтом Дома культуры в Кикерино проведены капитальный ремонт тепловых сетей в поселке Калитино, водопровода – в поселке Роговицы. Сегодня есть хорошие возможности для развития инфраструктуры, благоустройства села с привлечением федерального бюджета и этим надо активно пользоваться", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, побывавший в обновленном Доме культуры. Новый центр поселковой жизни Для жителей села Паша Волховского района Дом культуры, рассчитанный на единовременное посещение 190 человек, построили с нуля. В современном трехэтажном здании разместились библиотека, спортивный и хореографический залы, помещения для занятий в кружках. Общая стоимость строительства составила 463,8 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета – 455,6 миллиона. Но на этом благоустройство жизни селян в Паше лишь началось. В этом году началась реновация детского сада "Белочка" с благоустройством территории, а для Дома культуры приобрели пассажирский микроавтобус для творческих гастролей артистов по дальним селам Волховского района. Губернатор Александр Дрозденко, побывав в августе этого года в селе Паша, оценил улучшения в культурно-спортивной жизни селян. "Современное и функциональное здание стало настоящим центром жизни поселка. Дополнительный плюс – уличная сцена и двор для проведения поселковых мероприятий", - констатировал Дрозденко. Но главное – в новенький, с иголочки, Дом культуры теперь можно приглашать звездных гостей, а в современном кинозале – показывать премьерные новинки. Глава региона поручил организовать такие же очаги культуры в других сельских поселениях, чтобы звездные гости фестивалей, которые регулярно проводятся в Ленобласти, могли проводить творческие встречи, семинары и мастер-классы на сцене сельских ДК. Звезд ждут в Скреблово Принимать концерты звезд можно теперь и в Скребловском сельском поселении, где в прошлом году так же открыли Дом культуры с уютным зрительным залом, самым современным концертным и звуковым оборудованием. В здании оборудованы изостудия, библиотека, спортзал, а на площади перед ДК проведено благоустройство, устроены парковки и оборудованы пандусы для маломобильных граждан. К тому же в просторных помещениях Дома культуры разместились не только творческий и спортивный центры, но и амбулатория, и администрация поселения. "Благодаря программе комплексного развития сельских территорий в самых удаленных уголках области строятся современные дома культуры, спортивнее площадки, школы, детские сады, медицинские учреждения. Мы создаем комфортные условия для работы и жизни на селе", - отметил Олег Малащенко. Площадь Дома культуры – более 2 тысяч квадратных метров. Общий объем финансирования строительства составил 282,3 миллиона рублей. Из федерального бюджета было выделено 113,1 миллиона рублей, из областного – 161,6 миллиона, а из муниципального бюджета – 7,6 миллиона. В июле 2024 года новый ДК в ходе поездки в Лужский район посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Спасибо президенту и депутатам Госдумы, что продолжают финансировать проекты развития села. Это дает возможность в самых удаленных уголках области строить современные ДК, спортивные площадки, школы, детские сады. Обеспечивать стандарт качества жизни", - отметил Дрозденко. Что уже сделано По итогам реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий в Ленинградской области" в 2023 году улучшили жилищные условия 60 семей с вводом общей площади жилья 3750,2 квадратного метра. Общая сумма субсидий составила 180,6 миллиона рублей. Прошли профессиональную переподготовку или повысили квалификацию 217 работников агропромышленного комплекса. Молодым специалистам (34 в сфере АПК и 31 – в сфере ветеринарии), впервые устроившимся на работу на селе после получения высшего образования, предоставлена социальная выплата: в течение трех лет они будут получать ежегодные выплаты в размере от 56,5 до 91,9 тысячи рублей. В деревне Сухое Кировского района введен в эксплуатацию мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который был построен за рекордные 90 дней. Финансирование строительства еще 8 объектов здравоохранения будет продолжено в текущем году. На период 2023-2025 гг. в мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры в рамках программы КРСТ были включены 9 объектов на общую сумму субсидии в 540 миллионов рублей. Часть объектов уже сданы в эксплуатацию. В рамках мероприятий по программе КРСТ в 2023 году выполнены работы на 21 дороге, общей протяженностью 20 километров, на 13 предприятиях АПК. Завершена реализация 14 проектов по благоустройству сельских территорий в пяти муниципальных районах. Крупнейший на северо-западе Теперь о том, какие новые объекты будут построены на селе в самое ближайшее время. Так, на финишную прямую выходит стройка нового молочно-товарного комплекса племзавода "Бугры" в селе Осьмино Лужского района. Новый комплекс станет самым крупным на северо-западе России. Он рассчитан на 8 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 3,5 тысячи – дойное стадо. Ежедневно будет производиться 130 тонн молока. Предприятие планируется открыть в ноябре 2024 года. Также в Осьмино завершаются работы по ремонту Дома культуры, школы, детского сада. Финишировало благоустройство общественной территории у здания администрации. Помимо этого в поселении проводится капитальный ремонт автомобильного моста и установка детской площадки с резиновым покрытием в деревне Саба.

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Артем Смирнов

ленинградская область, волховский район, александр дрозденко, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), благоустройство