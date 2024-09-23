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Договоренности о встрече Эрдогана и Асада в Казани нет, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 23.09.2024
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11:44 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/briks-1974203512.html
Договоренности о встрече Эрдогана и Асада в Казани нет, сообщили в Анкаре
Договоренности о встрече Эрдогана и Асада в Казани нет, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 23.09.2024
Договоренности о встрече Эрдогана и Асада в Казани нет, сообщили в Анкаре
Договорённости между Анкарой и Дамаском о встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на саммите БРИКС в Казани нет, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:44
2024-09-23T11:44
в мире
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
брикс
башар асад
сирия
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Договорённости между Анкарой и Дамаском о встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на саммите БРИКС в Казани нет, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.Первая за многие годы встреча президентов Турции и Сирии может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже, сообщил в понедельник колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш."Какой-либо договорённости на этот счёт (встречи лидеров Турции и Сирии – ред.) нет", - сообщили РИА Новости в канцелярии по телефону.Собеседник агентства отказался комментировать вероятность того, что лидеры поприветствуют друг друга в случае приезда на саммит в Казань.Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что готов ко встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом, ждет ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договоренности по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии.Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974163396.html
https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969935278.html
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, брикс, башар асад, сирия, саммит брикс
В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков, БРИКС, Башар Асад, Сирия, Саммит БРИКС
Договоренности о встрече Эрдогана и Асада в Казани нет, сообщили в Анкаре

Договоренности о встрече Эрдогана и Асада на саммите БРИКС нет, сказали в Анкаре

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Договорённости между Анкарой и Дамаском о встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на саммите БРИКС в Казани нет, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
Первая за многие годы встреча президентов Турции и Сирии может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже, сообщил в понедельник колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Эрдоган проведет переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом, пишут СМИ
Вчера, 07:35
"Какой-либо договорённости на этот счёт (встречи лидеров Турции и Сирии – ред.) нет", - сообщили РИА Новости в канцелярии по телефону.
Собеседник агентства отказался комментировать вероятность того, что лидеры поприветствуют друг друга в случае приезда на саммит в Казань.
Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что готов ко встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом, ждет ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договоренности по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
25 августа, 15:22
Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Эрдоган убеждал, что это будет "шаг вперед", заявил Лавров
2 сентября, 11:28
 
В миреРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЮрий УшаковБРИКСБашар АсадСирияСаммит БРИКС
 
 
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